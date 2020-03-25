После спада эпидемии власти КНР снимают карантин в провинции Хубэй

Официальный Пекин объявил о снятии карантина в провинции Хубэй, который действовал на протяжении двух месяцев. В регионе планируется полностью восстановить транспортное сообщение.

За последние дни в Хубэе почти не было зафиксировано новых случаев заражения, передает ТАСС. В провинции был выявлен всего один инфицированный, им оказался врач местной больницы.

По оценкам экспертов, запоздалое введение карантина в регионе могло бы втрое увеличить зону интенсивного воздействия коронавируса, а число заболевших и умерших было быв десятки, а то и в сотни раз больше. Напомним, что всего болезнь унесла жизни более 3,2 тысячи жителей Поднебесной.