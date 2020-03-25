Посол РФ заявил об отсутствии данных о COVID-19 у россиян в США

Посольство России в США не располагает данными о подтвержденных случаях коронавируса у россиян, находящихся сейчас в Соединенных Штатах. Об этом заявил посол Анатолий Антонов.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в США "осложняется с каждым днем". Для связи с гражданами РФ в посольстве действует горячая линия, также можно получить ответы на запросы и в соцсетях, сообщает РИА Новости. Антонов призвал проживающих в Америке россиян следовать всем предписаниям местных властей, а в случае заболевания коронавирусной инфекцией информировать об этом российских дипломатов.

Тем временем генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщило в Facebook об угрозе закрытия воздушного пространства США из-за распространения коронавируса. Подчеркивается, что после 29 марта авиарейсы в Россию будут производиться только из Нью-Йорка. Гражданам РФ настоятельно рекомендуют воспользоваться этими рейсами для скорейшего возвращения на родину.

По последним данным, число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США во вторник вечером достигло 53,6 тысячи, скончались 703 человека.