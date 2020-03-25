Посол России в США предложил американцам помощь в борьбе с коронавирусом

В то время как некоторые американские СМИ распространяют откровенную ложь о том, что в России якобы не лечат коронавирус, простые граждане США должны знать: в критической ситуации правительство РФ готово прийти им на помощь в борьбе с распространением COVID-19. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Ответ дипломата опубликован на страничке дипмиссии в Facebook.

По словам посла, спекуляции о том, будто разработанные в России системы диагностики "короны" низкого качества, неприемлемы. Тем более что отечественные тест-наборы продемонстрировали высокую эффективность не только внутри страны, но и в Китае, в Иране, а теперь переданы и в Италию, которая остается эпицентром распространения вируса в Европе.

"Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии", - подтвердил Анатолий Антонов. Глава российской дипмиссии назвал пандемию еще одним серьезнейшим глобальным вызовом для человечества, который требует от всех государств мира солидарности и отказа от блокового мышления.