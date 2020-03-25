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25.03.2020 10:30
Рубрика: Спорт

Президент Международного комитета Фэйр Плей дал советы спортсменам и болельщикам

Текст: Николай Долгополов
Вот письмо, которое пришло из Будапешта после переноса Игр XXXII Олимпиады в Токио. Его прислал мой старый друг 82-летний доктор Йено Камути.

В мире спорта этот фехтовальщик-рапирист известен как неоднократный призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Универсиад. А еще он кардиохирург, создавший самый большой в Венгрии госпиталь, где провел тысячи операций на сердце.

Долгие годы доктор Камути возглавляет Международный комитет Фэйр Плей, где мне выпала честь быть вице-президентом.

Итак, письмо: "Мои дорогие! Как врач и участник нескольких Олимпийских игр я глубоко переживаю ту ситуацию, в которую мы вместе с вами попали из-за распространения коронавируса. Теперь весь мировой спорт испытал на себе его тяжелые последствия.

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Мы знаем: защита нашего здоровья важнее всего остального, и поэтому обязаны уважать и беречь друг друга, соблюдая все установленные правила борьбы с нагрянувшей бедой.

Как спортсмен, я знаю, что такое прервать подготовку к Олимпиаде, как это трудно, когда ради Игр ты отдал всего самого себя, все свои силы. Но мы должны, обязаны верить, что беда уйдет, наша жизнь в спорте будет продолжена, и мы снова сможем заняться любимым делом. И эта радость от возвращения вернется не только к нам, но и ко всем, кто нас поддерживает.

Берегите себя, и очень прошу, придерживайтесь установленных правил.

Желаю здоровья, выдержки, терпения".

Ваш Йено Камути

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