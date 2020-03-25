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Рубрика: Власть

Скорая помощь президента

Владимир Путин лично проверил работу больницы для пациентов с подозрением на коронавирус
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Неделя № 64(8118)
Президент провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России.
Сотрудники медучреждения помогли президенту принять все необходимые меры предосторожности. Фото: РИА Новости www.ria.ru Сотрудники медучреждения помогли президенту принять все необходимые меры предосторожности. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Сотрудники медучреждения помогли президенту принять все необходимые меры предосторожности. Фото: РИА Новости www.ria.ru

С основным докладом выступил мэр Москвы. Сергей Собянин назвал ситуацию серьезной и призвал распространить карантин для пожилых людей на те регионы, где динамика распространения инфекции высокая. После встречи Владимир Путин съездил в московский поселок Коммунарка и лично осмотрел больницу, предназначенную для пациентов с подозрением на эту инфекцию.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Как рассказал Сергей Собянин, за 10 дней в страну приехали миллион человек из-за рубежа. Но главная группа риска сейчас - люди от 65 лет, для них в Москве и Подмосковье вводится карантин: с 26 марта они обязаны сидеть дома, даже те, кто работает. Мэр предложил такую же меру рекомендовать другим регионам, у кого приличная динамика. "Мы с губернатором Московской области Андреем Воробьевым сделали идентичную систему. Это в Питере надо делать, во всех городах-миллионниках такую же систему", - считает он. Именно у людей старше 65 лет болезнь протекает тяжелее. "И пик, когда они все придут к нам в больничную сеть, нужно максимально сгладить, чтобы он был постепенным. Иначе просто система не справится. На это направлены усилия", - пояснил Собянин.

Перед совещанием он был на стройплощадке новой больницы. За две недели выполнено 40 процентов объема. "Приехал в поле, показал пальцем, где строить, сегодня там пять тысяч человек работает, через три недели, скорее всего, мы ее уже введем", - заявил мэр, подчеркнув, что больница реально огромная, больше Морозовской, замкнутое пространство. Половина коек - реанимационные, такого нигде вообще в стране нет: из 500 коек 260 реанимационных. И оборудование хорошее. "Просто сейчас сараи строить бессмысленно, надо строить такие сооружения, которые бы давали возможность с тяжелыми больными работать", - пояснил Собянин.

Перед обходом инфекционной больницы Владимир Путин переоделся в защитный комбинезон, бахилы и маску. Фото: РИА Новости www.ria.ru

"Давайте поедем и посмотрим, как это реально в Коммунарке организовано", - предложил Путин. "Да, я приглашаю. Когда мы достроим эту больничку новую, на вертолетике слетаем", - заметил мэр. "Хорошо, а сейчас Коммунарку посмотрим", - решил президент. Так и сделали - отправились в больницу, предназначенную для пациентов с подозрением на коронавирус.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"Как больница, нравится?" - спросил Путин главврача ГКБ N 40 Дениса Проценко. "Космос, - ответил тот. - За мир не буду говорить, но учился в Европе и она, конечно, на порядок лучше". Президент осмотрел больницу сначала в спортивном костюме, затем переоделся в защитный, а потом на совещании поблагодарил за то, как организована работа, и передал самые теплые слова благодарности всему коллективу: "Я посмотрел, как они трудятся. Все на боевых постах". "Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся технику, аппаратуру, средства", - оценил он. Виден и уход за тяжелыми больными: вокруг койки сразу три специалиста работают. "Это хороший пример того, как нужно организовывать работу подобного рода", - сказал президент.

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