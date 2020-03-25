День театра в Костроме отметят бесплатным онлайн-спектаклем

Костромской театр кукол отметит День театра в новом формате: после введения карантина из-за распространения коронавируса представление для зрителей пройдет бесплатно в онлайн-режиме.

Как рассказала заведующая литературно-драматургической частью костромского театра кукол Ирина Пекарская, в День театра 27 марта артисты представят зрителям прямую трансляцию литературно-музыкальной композиции "Домик в Коломне", созданной совместными усилиями Костромского театра кукол и Костромского музыкального колледжа. Ироничная поэма Пушкина прозвучит в обрамлении музыкальных произведений Шуберта, Чайковского, Гурилева, Прокофьева. В программе примут участие музыканты Татьяна Полковникова (фортепиано), Дарья Белехова (сопрано), Анна Овсянникова (гитара) и Михаил Логинов (художественное слово).

- Зритель не может прийти к нам, а мы к нему - можем! - прокомментировала ситуацию Ирина Пекарская.

Провести мероприятие в режиме онлайн артисты решили после того, как по решению оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в Костромской области с 25 марта работу приостановили крупные учреждения культуры с большими зрительными залами: областная филармония и драматический театр имени Островского. Массовые мероприятия отменены. Негосударственным учреждения направлены рекомендации отказаться от выезда за пределы региона на форумы и фестивали. Допуск в музеи осуществляется только малыми группами до 50 человек.

Видеотрансляция будет проходить на канале театра кукол в Youtube, ссылку на трансляцию разместят на сайте театра, а также в театральных группах в социальных сетях.

Одновременно с театром кукол в онлайн-режим работы переходит муниципальная резиденция Снегурочки. Намеченное на 28 марта празднование Дня рождения Снегурочки также пройдет в новом режиме.

- Вместе с Академиками Снежных чудес главная морозная волшебница страны выйдет в прямой эфир на своих страничках в социальных сетях. Все зрители увидят сюрприз от именинницы и ее помощников, как поздравляют Снегурочку ее сказочные друзья. Прямой эфир "День рождения ONLINE" начнется в 12 часов в социальной группе Резиденции Снегурочки, - сообщили в администрации Костромы.