Два кардиологических корпуса НИИ Склифосовского переоборудовали в инфекционный стационар и передали для борьбы с новым вирусом. За три дня медики приняли 108 пациентов, из которых 20 находятся в реанимации с подозрением на опасную инфекцию.

В кардиокорпус журналистов пустили через служебный вход, центральный стал входом в "грязную", или зараженную, зону. Через него доставляют пациентов с тяжелыми формами инфекций и подозрением на коронавирус. Для них оборудовали 80 госпитальных коек и 20 реанимационных. Чтобы войти к таким пациентам, врачи проходят через шлюзовый коридор. "С новыми пациентами мы работаем в высоких бахилах, используем не обычные маски, а респираторы, защитные очки и перчатки", - рассказала "РГ" Наталья Столбова, завотделением реанимации и интенсивной терапии для экстренной детоксикации. Кардиологический корпус Склиф пришлось модернизировать. За три дня установили защитные конструкции, герметичные проходы, поработали и над вентиляционной системой.

В приемном отделении в "чистой" зоне оборудован диспетчерский пункт "за стеклом". Дежурный медик видит поступающих пациентов. На экране выведены электронные карты пациентов. Через стекло видны пациенты, которых доставили на "скорой" с подозрением на коронавирус. Приемное отделение может стать реанимационной. В карантинные палаты журналистов не пустили. По словам директора НИИ имени Н.В. Склифосовского Сергея Петрикова, там установлено не только необходимое оборудование для лечения, но даже есть рабочее место с компьютером, чтобы пациенты могли выходить на связь с родственниками, если у них нет гаджетов. У большей части поступивших инфекция не в тяжелой форме. В реанимации 20 пациентов в условно тяжелом состоянии, двое на искусственной вентиляции легких. Средний возраст пациентов ниже, чем в Италии, - 40 лет. Лаборатория института позволяет получить анализ на коронавирус в течение дня. Лечение новой болезни существенно отличается от терапии при гриппе: применяются препараты, которые хорошо зарекомендовали себя в Китае и Италии".