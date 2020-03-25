Специально для советских космонавтов в 80-е годы прошлого века были разработаны аптечки. В них есть практически все, чтобы справиться с возникшим недомоганием во время полета на космическом корабле.

Сейчас это уже раритет. Но тогда, лет 30 назад, изобретение советского ученого Ивана Неумывакина, одного из основоположников советской космической медицины, было принято на ура и одобрено в самых высоких кругах. Именно с такими аптечками наши покорители космоса отправлялись в полет и были готовы к различным нештатным ситуациям на борту.

- Каждому астронавту полагалось несколько индивидуальных аптечек. В одной - обезболивающие препараты, другая - универсальная. В ней противоаллергические средства, успокоительные, препараты, нормализующие работу желудочно-кишечного тракта, жаропонижающие и книжка-инструкция, где можно найти аннотацию к каждому лекарству, - рассказывает Виталий Лукасевич, ученик и последователь ученого, который в течение трех лет перенимал его опыт.

К слову, профессор не одно десятилетие был верен Институту медико-биологических проблем, где возглавлял разработку методов оказания медицинской помощи космонавтам в полете и изобрел множество медицинских аппаратов. Например, микрохирургический набор, позволявший делать операции прямо на борту космического корабля, портативную бормашину, при помощи которой можно вылечить больной зуб. Но самым известным изобретением, пожалуй, стал аппарат ультрафиолетового облучения крови. Его применяли для того, чтобы поднять иммунитет космонавтов. Считалось, что после такой процедуры риск возникновения заболеваний сведен к минимуму.

Конечно, сегодня наука шагнула далеко вперед. Аптечки для космонавтов видоизменились. Однако основа комплектации осталась прежней. Но, конечно, не только аптечки стали делом жизни советского ученого, которого в свое время пригласили для работы в Звездный городок. Первооткрыватель ЗОЖ (здорового образа жизни), он трудился над созданием специальных методик для укрепления здоровья космонавтов, их иммунитета, очистки от возможных токсинов, которые накапливаются в человеке в процессе жизни. Было необходимо задействовать скрытые резервы организма для повышения выносливости.

Но основная цель деятельности Неумывакина - подготовка космонавтов к полету таким образом, чтобы у них попросту не возникало проблем со здоровьем во время космических перегрузок в процессе полета и последующей реабилитации при возвращении на Землю. И профессор такую программу создал! Это целый комплекс, включавший особый распорядок дня, питания, занятий спортом, очистку организма от токсинов и шлаков, голодание. Кстати, ученый не раз говорил, что человек ест в четыре раза больше, а пьет - в три раза меньше, чем ему необходимо. Методика лечебного голодания Ивана Неумывакина популярна и по сей день. Она направлена на очищение всех органов от нежелательных накоплений, токсинов и канцерогенов.

Лауреат государственной премии Латвийской ССР, доктор медицинских наук Иван Павлович Неумывакин прожил почти 90 лет. Он сам придерживался своей методики, включающей целый комплекс мер поддержания и восстановления здоровья. Центр оздоровления знаменитый профессор основал в Крыму не случайно. Говорят, он присматривался и к другим регионам, но его привлек микроклимат полуострова с его горным и морским воздухом и ароматом хвойных деревьев. И теперь именно в этих местах, под Алуштой, его дело продолжают специалисты группы отелей "Континент".