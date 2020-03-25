Метеорологическая весна принесла столице потепление до +9 градусов

В столичном регионе сегодня воздух прогреется до +9 градусов, ночь пока останется холодной, но в ближайшие сутки и ночью воздух будут прогреваться выше нуля. К выходным потеплеет до +15. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеоролога, сегодня в столице не ожидается сильного ветра, температура воздуха в городе поднимется до +9 градусов, ночью около 0 градусов.

- Метеорологическая весна, или когда среднесуточная температура воздуха становится выше нуля градусов, обычно приходится на 25-26 марта, - рассказала Татьяна Позднякова. - Завтра день будет теплее, не только дневная, но и ночная температура будет со знаком плюс. Осадков не прогнозируем.

По словам метеоролога, в выходные дни воздух днем прогреется до +13...+15 градусов, ночью будет около +7. Дождей не ожидается.

Кстати, самым теплым сегодняшний день был в 2014 году, когда воздух прогрелся до +19,7.