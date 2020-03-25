МГУ на Моховой подсветят необычным новым светом

В этом году новую архитектурно-художественную подсветку установят на зданиях МГУ им. Ломоносова, расположенных на Моховой улице в центре Москвы. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города.

По данным пресс-службы, новый вечерний облик получат здания факультета журналистики, научной библиотеки и института стран Азии и Африки МГУ.

- Новая подсветка выделит архитектурные особенности фасадов в темное время суток, при этом устанавливаемое оборудование будет современным и энергоэффективным, - уточнили в пресс-службе. - Так планируется, что лампы будут светодиодные с нейтрально-белым цветом излучения. Все здания университета, расположенные на Моховой являются памятниками архитектуры, объектами культурного наследия федерального и регионального значения, поэтому работа будет согласована с соответствующими ведомствами.

В департаменте напомнили, что в этом году планируется подсветить почти 60 зданий. Среди них фасады Елисеевского магазина на Тверской улице, Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, музея-панорамы "Бородинская битва". Так же в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне новое освещение получит мемориальный комплекс "Памяти защитникам Москвы" на въезде в Зеленоград. При этом работы уже закончены на фасаде здания кафедрального собора апостолов Петра и Павла в Старосадском переулке.