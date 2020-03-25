Московские врачи вылечили от коронавируса уже 14 пациентов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала, что еще пятерых пациентов выписали из медцентра в Коммунарке. Все они выздоровевели после коронавирусной инфекции:

- За последние сутки на выписку из Коммунарки было направлено еще пять человек, которых мы вылечили от коронавируса. Среди выписавшихся нет пожилых людей. Все пациенты недавно посещали европейские страны.

Этим пациенты необходимо оставаться под наблюдением, о чем им сообщили при выписке.