Столичные депутаты приняли закон, который позволит владельцам частных домов выкупить землю под ними за 40% от кадастровой стоимости. Сейчас многие такие участки принадлежат городу, а люди их арендуют. Купить их не позволяет цена - горожанам выгоднее платить аренду. Однако новый городской закон, скорее всего, сможет это исправить.

Речь в законе идет об участках для индивидуального жилищного строительства, подсобного хозяйства и садоводства. Участки сдают в аренду на городских аукционах, принять в которых участие могут все желающие. Причем популярность земли растет год от года.

По словам руководителя департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, в феврале на один участок с правом последующего строительства дома претендовало в среднем пять человек, а в феврале прошлого года участников было всего 1,5. Рост - в три с лишним раза! "При этом арендная плата за участок под ИЖС в 2020 году стартовала уже от 86 тысяч рублей, - рассказал Щербаков "РГ". - Сегодня на торги по аренде выставлены 10 участков, на территории которых можно возвести частные жилые дома. Три лота расположены в старой Москве".

Но в лидерах все же Новая Москва - там и земли свободной гораздо больше, и цены на аренду в четыре раза ниже, чем в других округах. Популярность присоединенных территорий подстегивает развитие инфраструктуры - в ТиНАО активно строят и открывают новые станции метро, дороги, поликлиники и школы, проводят благоустройство. В итоге можно построить собственный дом, получить московскую прописку и прочие блага столицы, а на работу добираться на метро, как житель спального района. Впрочем, целый ряд отдаленных районов ТиНАО тоже пользуются повышенным спросом - там ниже цены.

В деревне Сатино-Русское Троицкого округа, к примеру, сейчас выставлен на торги участок площадью 12,5 сотки - торги за него начнутся с 223,1 тысячи рублей. Это цена годовой аренды, на строительство победителю аукциона дадут полтора года. После оформления дома в собственность участок можно выкупить по кадастровой цене, либо оставить его в долгосрочной аренде на 49 лет и платить 0,1% от кадастровой стоимости в год. Разумеется, второй вариант гораздо выгоднее. По словам главы департамента городского имущества

Максима Гамана, в среднем участок в 10 соток в Новой Москве обходится при долгосрочной аренде в 2700 рублей ежегодно. А чтобы выкупить его, раньше нужно было заплатить полную кадастровую стоимость - это 2,7 млн рублей. После принятия нового закона затраты упали до 1,08 млн. Вполне приемлемая цена за приличный участок в составе столицы.

Гаман говорит, что пока выкуп земли под домами не пользуется популярностью - в прошлом году выкуплено лишь 19 участков площадью 1,92 гектара. "Мы рассчитываем, что принятие закона повысит спрос и расширит права москвичей, - отмечает чиновник. - У них появится возможность продажи земли, а также передачи ее по наследству". Претендовать на выкуп со скидкой могут владельцы более 1,5 тысячи участков - именно столько договоров аренды заключено сейчас городом, но эта цифра постоянно растет. Кадастровая цена участка зависит от местоположения земли и других факторов. В среднем в Новой Москве она составляет 2,7 млн рублей, а в старых границах 17 млн рублей.