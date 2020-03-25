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25.03.2020 00:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Шлагбаумие

Власти начнут борьбу с "дикими" стоянками
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 63(8117)
Бороться с захватчиками земли в Москве начнут через Instagram. Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости завела аккаунт, куда москвичи смогут сбрасывать фото "диких" стоянок, огороженных шлагбаумами.
Далеко не все шлагбаумы в столице установлены законно. Иногда эти блок-посты приносят в дом не покой, а проблемы. Фото: Сергей Михеев/РГ Далеко не все шлагбаумы в столице установлены законно. Иногда эти блок-посты приносят в дом не покой, а проблемы. Фото: Сергей Михеев/РГ
Далеко не все шлагбаумы в столице установлены законно. Иногда эти блок-посты приносят в дом не покой, а проблемы. Фото: Сергей Михеев/РГ

Начать проект "Свободный доступ" решили с Северо-Восточного административного округа, где шлагбаумы и заборы разных мастей встречаются сплошь и рядом. Суть проекта в том, чтобы жители могли не писать жалобы в инстанции, а просто "постучаться" в Instagram к inspector_sviblovo, оставить фото шлагбаума и свои контактные данные. Это станет основанием для проверки. Инспекция поднимет документы и выяснит, было ли решение Совета депутатов или любого другого органа власти об отводе земли. И если нет, то комиссия по самострою вынесет решение о сносе.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
В Госдуме попросили кабмин отменить плату за парковку из-за коронавируса

Жителям других московских округов пока приходится в прямом смысле слова искать управу на захватчиков тротуаров. А у тех - своя правда: парковки-то рядом с домом заняты, почему бы и не отгородить под стоянку небольшой пятачок? Например, на улице Малой Калитниковской такое противостояние автолюбителей и коммунальных служб Центрального округа закончилось даже массовой дракой. Но заборчик, беспардонно перегородивший тротуар, все же удалось убрать. В других районах захватчики на небольшом клочке земли умудряются устраивать даже платный въезд.

В таких случаях помогают только обращения в префектуру или прокуратуру. Один из самых ярких примеров - история с "дикой" стоянкой на улице Вилиса Лациса в Тушине. Самоуправцы довольно долго брали плату за обычную стоянку на тротуаре. Там был шлагбаум и даже охранник, как выяснилось, нелегальный мигрант. После вмешательства прокуратуры ограждение и "блок-пост" убрали, а секьюрити депортировали.

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