Александр Осипов: Работы по Каштакскому мосту должны быть завершены в срок

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов проверил начало работ по строительству Каштакского моста в Чите. Он поручил провести все необходимые работы по строительству временного технологического моста качественно и в срок.

Представители подрядчика доложили Александру Осипову о том, что сейчас ведется разборка двух рухнувших пролетных строений и опоры. На это потребуется примерно месяц. Демонтаж остальных конструктивных элементов моста подрядная организация запланировала закончить в июне. Кроме того, уже началось бурение опор для технологического моста, работы по его обустройству завершатся к концу августа и по нему запустят движение.

Губернатор Забайкалья поручил заменить все опоры моста на естественном основании на опоры на свайном основании с применением буронабивных свай с заглублением в землю до 15 метров.

- По факту это будет практически новый мост. Конструкция будет усилена, под каждой опорой моста будет 12 свай - это позволит обезопасить конструкцию моста от всех возможных паводков и наводнений. Читинцы ждут восстановления этого объекта. Работы должны быть завершены, как и планировалось, в 2021 году, - сказал Александр Осипов.

Напомним, проект капитального ремонта вышел с повторной госэкспертизы с положительным заключением в декабре прошлого года. После была проведена процедура торгов и в начале марта заключен государственный контракт.

Справка "РГ"

В Забайкальском крае в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в этом году начнется строительство моста через реку Урундай Шелопугинского района, продолжится реконструкция моста и путепровода в поселке Дарасун, уже идет капитальный ремонт моста на выезде из поселка Песчанка.

Общий объем дорожного фонда Забайкальского края в 2019 году составил шесть миллиардов 900 миллионов рублей, в 2020 году - шесть миллиардов 450 миллионов рублей. В случае внесения изменений в краевой бюджет 26 марта дорожный фонд будет увеличен еще на 450 миллионов рублей.