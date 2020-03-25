Яков Давиденко и его семья: празднуют юбилей в зимней кухне. Сейчас фотограф увековечит мгновение - и все пойдут танцевать. На улицу. Фото: Андрей Ильинский

Амурская правда

Сегодня мы публикуем очерк Елены Павловой из партнерской "Российской газете" "Амурской правды".

Этой истории могло не быть, если бы письмо, отправленное с незнакомого адреса, потерялось в моем переполненном электронном ящике. Но я его прочитала. "Хотим через газету поздравить с юбилеем отца, дедушку, прадедушку Якова Яковлевича Давиденко. 17 марта ему - 90 лет!"

...Была в советских газетах рубрика - "Письмо позвало в дорогу".

Выезжаем!

Сюрприз от "Амурки"

Наш приезд для Якова Яковлевича был сюрпризом - об этом знали только его четверо детей, 15 внуков и 11 правнуков. "Дорога до села убитая, снега много", - предупреждала дочь ветерана Марина Давиденко.

Дорога до Автономовки, где живет юбиляр, заняла три часа. Последние 30 минут - череда умирающих деревень.

В самой Автономовке осталась одна улица - Центральная. О том, что в нескольких домах жизнь еще теплится, говорят свежие поленницы у ворот и дым из печных труб. Дом именинника нашли по воздушным шарам на воротах и на маленькой избушке.

- Пап, к тебе гости из "Амурской правды", - радостно представила нас большая родня.

Яков Яковлевич разволновался, но, принимая поздравления, цветы и подарки, слезы сдержал.

Пока в маленькой кухне дочки, невестка, внучка и правнучка на печке жарят котлеты и накрывают праздничный стол, Яков Яковлевич скромно рассказывает о себе.

- Отец в 30-х годах приехал с Украины. Здесь тайга была. Переселенцы заготовили лес, построили дом, - вспоминает юбиляр. - У меня было шесть братьев и сестра. Остался я и старший брат, ему 95.

В военном 1942 году 12-летним мальчишкой пошел работать в колхоз: то пастухом, то прицепщиком на тракторе. Вспоминает, как на лошади возил фронтовичкам дрова. "Техники не было", - объясняет труженик тыла.

Семь орденов

Яков Яковлевич всю жизнь провел в полях совхоза "Вернинский".

- Я в шесть утра уходил: сеяли сою, пшеницу, овес, рожь. Сою за смену по 120 гектаров засеивал, - вспоминает комбайнер.

- Придет ночью черный весь, только глаза светятся и зубы белые, - улыбается дочь Марина.

- Когда я была маленькая, папа очень поздно приезжал с работы. Я его ждала. Мама заставляла нас спать, а я сидела и ждала, - не говорит, а рыдает дочь Тамара Степина. - И помню, папа приходил в 12 или в первом часу, сажал на коленку, обнимал меня и целовал...

На камуфляжной ветровке Якова Давиденко семь орденов и медалей. Главная награда - орден Трудового Красного Знамени.

- Меня им наградили в 1972 году, - говорит Яков Яковлевич.

- А вы знаете, что у "Амурской правды" такой же орден? - спрашиваю героя.

- Знаю, знаю, - улыбается он.

Большая семья

Яков Яковлевич живет один - жена Нина, с которой были вместе всю жизнь и воспитали шестерых детей, умерла в 2012 году. Нет в живых и двоих сыновей: один, геолог, молодым погиб на золотых приисках, второй ушел несколько лет назад после тяжелой болезни.

- У нас была большая семья, но плохо мы не жили. Всегда держали хозяйство: коров, свиней, баранов, овец, гусей, кур, - перечисляют дети. - Огород был огромный - 34 сотки, еще столько же на поле. Выкапывали картошку в августе, сдавали и всех детей одевали к школе. Папа у нас был заядлым охотником. В выходной садимся обедать всей семьей, он берет фазана, руками разделает - и каждому по куску мяса.

...Трудовые подвиги и звание ударника труда не прошли даром. По состоянию здоровья сельскому орденоносцу пришлось уйти из комбайнеров в мастерскую: последние годы Яков Давиденко работал в селе и плотником, и кузнецом, и слесарем. "У него золотые руки", - говорят дети.

В 1991 году ветеран труда ушел на заслуженный отдых, но отдыхать так и не научился. С весны по осень - огород, лес, грибы, ягоды. За огородом - пасека. Порой таежного меда столько, что приходится раздавать соседям.

Пока мы разговариваем, кухня наполняется новыми людьми: запоминать имена всех уже не получается - слишком большая семья у Якова Яковлевича. И любящая.

- Деревня вымирает: как школу закрыли, так люди начали уезжать. Забирала я его к себе в Белогорск, выдержал месяц. Тосковал сильно, поэтому вернулся, - рассказывает дочь Марина. - Здесь все родное. Без дела не сидит, постоянно что-то делает. Наш младший брат живет через дом, помогает. И мы приезжаем, приглядываем, поддерживаем.

- Вся моя жизнь прошла в Автономовке, никуда не уеду, - уверенно добавляет Яков Яковлевич.

После задушевных разговоров и воспоминаний провожать нас вышла вся семья.

- А вы зря так рано уезжаете, у нас сейчас программа начнется. Мы костюмы привезли, викторина будет, - смеются дочери. - Жаль места в доме мало, но ничего - танцевать выйдем на улицу.

- Не ожидал, спасибо, что приехали, спасибо, - несколько раз на прощание повторил юбиляр.

Яков Яковлевич, это вам спасибо! За то, что все 90 лет жили достойно и честно. За то, что преданы малой родине и своей большой семье. Без которой бы не было этой истории и нашей встречи. Крепкого здоровья вам!

P. S. На следующий день после приезда "Амурской правды" к Якову Давиденко приехали представители районной администрации и сделали замеры для укладки нового пола в пострадавшем доме. Мы будем следить за ситуацией и обязательно навестим Якова Яковлевича после новоселья.

Послесловие

Четыре года в ожидании ремонта дома

Ветеран переживает за родное село, но на свою жизнь не жалуется. Хотя четыре года ютится в зимней кухне. В 2016 году дом, который он сам построил, ушел под воду во время наводнения. "Это было 13 августа 2016 года, - помнит дату Яков Яковлевич. - С озер пришла вода, по пади. Море кругом было!"

Местные власти приезжали, обещали помочь, но дом так и стоит без ремонта.

Дом ветерана пострадал во время наводнения 2016 года. Будет восстановлен. Фото: Андрей Ильинский

Сегодня вместо пола в избе балки и огромная яма. А на размытых водой стенах одиноко висят старинные иконы и фотографии молодости с любимой Ниной. Дети отремонтировали, побелили и утеплили зимнюю кухню, в которой тоже стояла вода. Там и живет орденоносец. Семья своими силами начала и ремонт дома, но сил не хватает. "Папа говорит: наверное, уже не дождусь переезда, - говорят дочери. - А мы успокаиваем: "Пап, все сделаем!"

Конечно, сделаем. Обещаем.