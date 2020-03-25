Ее судьба - яркий пример единения человеческой судьбы с жизнью региона большой страны. Актриса, чиновник, директор и снова актриса, любимая несколькими поколениями. Это все Анна Савельева.

Анна Савельева: Скоро снова приступлю к репетициям на сцене. Фото: Дмитрий Былков

Бегом на самолет

Камчатка влюбила ее в себя с первого дня! В 1973 году выпускница Дальневосточного института искусств прилетела на полу­остров работать артисткой.

Ее "покупателем" оказался режиссер Камчатского театра драмы, сделавший девушке роскошное предложение: "Хотите сыграть английскую королеву в спектакле "Дон Карлос"?

После разговора она помчалась в аэропорт.

В самолете попутчиками оказались молодые офицеры. Разговорились, познакомились. Анна заселилась в гостиницу, а утром на завтраке ее окликнули вчерашние знакомцы.

- Давайте мы вам покажем здешнюю красоту, - предложили парни.

Анна согласилась. В первый свой камчатский день она увидела вулканы, сопки, бухты, побережье Тихого океана.

- На собрание труппы театра я пришла уже влюбленной в Камчатку! - улыбаясь, вспоминает Анна Савельева.

Она родилась артисткой. И стала ею вопреки всему. Отец - капитан дальнего плавания, суровый, морской человек - профессию актрисы считал одной из самых несерьезных на свете. Но со старшей дочкой ничего поделать не мог.

Аня прекрасно танцевала, окончив хореографическую студию. У девочки был чистый и высокий голос, она легко пела знаменитый романс "Соловей", тот самый, что "выпорхнул" из нотной тетради композитора Алябьева.

После окончания школы девушка поступила на актерский факультет Дальневосточного института искусств.

- Мне кажется, что я не училась, а просто летала. Мне все давалось легко, - замечает Анна.

От Достоевского до Чехова

Камчатский театр драмы завалил ее работой. Что ни роль, то мечта!

Здесь на полуострове актриса нашла свою судьбу. Артист Виктор Савельев приехал на Камчатку годом раньше и сразу проявил себя на сцене в амплуа героя. Талантливый, статный, яркий, заметный, он не отходил от Анны ни на шаг.

- Никого ко мне не подпускал, ухаживал очень красиво и настойчиво, - вспоминает Анна.

Судьба им отвела 24 счастливых года. Супруг ушел из жизни на гастролях в Магадане. Оторвался тромб…

Ее спасли от депрессии дочка и работа. Анна дневала и ночевала в театре.

В репертуаре артистки Савельевой более 150 ролей. От безукоризненно выписанной Достоевским Настасьи Филипповны до чеховских дам.

"В провинции у артиста судьба бывает часто намного счастливее, чем в столичных театрах"

- В провинции у артиста судьба бывает часто намного счастливее, чем в столичных театрах. Там у актеров лучшие годы проходят в ожидании чуда. Которое часто не случается, - замечает Анна Савельева.

На вопрос, где она берет правдивые краски для своих ролей, народная артистка отвечает, не задумываясь:

- Из жизни. Я все у людей подсматриваю и учусь!

Помолчав, добавляет:

- Еще я постоянно что-то себе доказываю. Смогу ли я сшить пальто? Или платье. Сажусь и делаю. Медленно, но добиваюсь своего.

Благодаря этому качеству артистка Савельева шесть лет успешно "рулила" культурой Петропавловска-Камчатского. Власти города трижды предлагали ей занять должность. Она отказывалась. Потом в душе проснулось савельевское: а смогу ли я? В итоге решила доказать себе и это.

Шесть лет в кресле "министра культуры" столицы края для нее были интересными и плодотворными.

- Я никем не управляла! Все работники культуры мне близки. Мы работали на одной волне, - так говорит Анна Савельева о своем чиновничьем периоде.

Спасая ситуацию

Анне снова стал сниться театр, желание опять выйти на сцену стало просто невыносимым. Ее поняли, и она вернулась в Камчатский краевой.

На вопрос, а что такое есть в актерской профессии и сцене, из-за чего люди десятилетиями не могут просто встать и уйти, Анна Савельева отвечает молчанием. Затем произносит чеховскую строчку:

- Если бы знать, если бы знать…

Через секунду добавляет:

- Иногда у артиста на сцене возникает чувство полета. Кажется, что еще секунда и... Вот ради этого, а еще ради звенящей тишины зала, которая громче всех аплодисментов, мы и живем.

Известное мнение о том, что сцена лечит, Анна Савельева подтверждает безоговорочно.

- Однажды перед спектаклем я серьезно повредила глаз. Спектакль отыграла на одном дыхании, а на поклонах век не могла разомкнуть. Меня сразу отвезли в больницу, - вспоминает народная артистка России.

Шесть лет назад она возглавила родной театр, став директором и художественным руководителем. У прежнего худрука обострились отношения с труппой, и ему пришлось уйти.

- В правительстве края сказали: "Лучше тебя театр никто не знает, спасай ситуацию". Отказаться я не могла, - говорит Анна Савельева.

Сегодня камчатский театр занят творчеством, его не штормит от интриг и раздраев. Сюда пришел новый главный режиссер, обстановка стабилизировалась, и директору стало легче работать. На фоне обретенного спокойствия Анна Савельева снова заскучала по сцене.

- Подобрала пьесу Николая Коляды, скоро приступлю к репетициям, - обезоруживающе улыбается артистка.

На прощание я спросил, а села бы она снова в тот самый самолет в 1973 году?

- Не задумываясь! Мне Камчатка дала все. И я ей благодарна. Вот такая у нас вышла любовь.

Прямая речь

Светлана Айгистова, министр культуры Камчатского края:

- Анна Дмитриевна - замечательный человек, очень талантливая, яркая и глубокая актриса. Она удивительно точно сыграла десятки шикарных ролей, о которых многие мечтают несбыточно.

Когда я была студенткой Камчатского пединститута, она преподавала у нас на факультете общественных профессий. Мы ставили пьесы Чехова и Шекспира. Все студенты хотели стать артистами. Она влюбила нас в театр.

Когда Анна Дмитриевна бывает у нас в министерстве, сотрудники с обожанием шепчут: "Царица пришла...". В ней нет налета звездности, она проста, легка в общении.

А еще Анна Дмитриевна очень толковый руководитель, мудрая, честная, справедливая с людьми. Камчатка Савельевой гордится!