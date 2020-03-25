"Единая субсидия" позволила Забайкалью возобновить строительство школы

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе рабочей поездки в Петровск-Забайкальский район посетил площадку строительства школы в селе Баляга.

Это здание - долгострой. Еще в 2006 году были подготовлены документы на сооружение новой школы-интерната на 400 мест. К возведению приступили в 2007 году, но строительство неоднократно то прекращали в связи с отсутствием финансирования, то возобновляли.

Последние работы на объекте вели в 2014-м, когда очередной подрядчик установил новый фундамент и построил цокольный и первый этажи. Затем стройка долгое время была заморожена, но возобновлена в 2019 году благодаря получению средств "единой субсидии".

Напомним, "единая субсидия" - это ассигнования из федерального бюджета, которые направлены на социальное развитие центров экономического роста. Деньги рассчитаны на три года (2019-й -2021-й). В 2018 году Забайкальский край по указу президента РФ Владимира Путина вошел в состав Дальневосточного федерального округа и получил право на дальневосточные меры поддержки. В их числе - "единая субсидия" на реализацию социальных проектов.

- Был заключен контракт в рамках выполнения этой программы на сумму около 800 миллионов рублей. В данный момент на объекте в селе Баляга ведут демонтажные работы, готовят котлован под строительство блоков. На площадку завезены необходимые материалы и техника. Достроить школу предстоит к 2021 году, - рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей Гончаров.

Сегодня детей в Баляге обучают в двух зданиях 1956 и 1961 годов постройки, ни одно из них не отвечает современным стандартам образования.