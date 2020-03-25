На борту судна в Охотском море скончались трое моряков

Уголовное дело возбудили в Камчатском крае по факту гибели трех моряков на борту судна "Стелла Карина" (порт приписки Магадан). Оно расследуется по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

По имеющимся данным, 23 марта 2020 года на борту траулера, который находился в акватории Охотского моря, констатировали смерть трех членов экипажа: мастера обработки, электромеханика и старшего механика.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, причины их гибели предстоит установить.