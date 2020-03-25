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25.03.2020 07:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сахалинский ЗАГС изменил режим работы из-за коронавируса

Текст: Дина Непомнящая

На новый формат работы до особого распоряжения перешел ЗАГС Сахалинской области для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Фото: РИА Новости
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Теперь, чтобы попасть на прием, нужно обязательно заранее записаться по телефону или через портал Госуслуг.

Как сообщается на сайте правительства региона, принимают граждан только по вторникам, четвергам и пятницам. В субботу проводят регистрации браков. Для них тоже ввели новые требования: молодоженам настоятельно рекомендуют ограничить количество гостей на церемонии.

Проведение других мероприятий - чествования юбиляров супружеской жизни, вручения свидетельств о рождении, экскурсии и дни открытых дверей - временно отменены.

Повторные свидетельства и справки местным жителям рекомендуют запрашивать через МФЦ.

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