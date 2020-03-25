Сахалинский ЗАГС изменил режим работы из-за коронавируса

На новый формат работы до особого распоряжения перешел ЗАГС Сахалинской области для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Теперь, чтобы попасть на прием, нужно обязательно заранее записаться по телефону или через портал Госуслуг.

Как сообщается на сайте правительства региона, принимают граждан только по вторникам, четвергам и пятницам. В субботу проводят регистрации браков. Для них тоже ввели новые требования: молодоженам настоятельно рекомендуют ограничить количество гостей на церемонии.

Проведение других мероприятий - чествования юбиляров супружеской жизни, вручения свидетельств о рождении, экскурсии и дни открытых дверей - временно отменены.

Повторные свидетельства и справки местным жителям рекомендуют запрашивать через МФЦ.