Северные Курилы пережили сильное землетрясение

Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в среду днем в Тихом океане. Подземные толчки силой до 5 баллов по шкале Рихтера ощутили жители Северо-Курильска на острове Парамушир и некоторых районов Камчатского края.

Из-за угрозы цунами 400 человек были эвакуированы из портовой зоны Северо-Курильска. Фото: Главное управление МЧС России по Сахалинской области

В домах, словно маятники, раскачивались люстры, с полок летели тяжелые предметы, столы и стулья подпрыгивали. В Северо-Курильском районе даже была объявлена тревога цунами. Жителей острова в считаные минуты перевезли на безопасную возвышенность. "Эвакуировали людей из порта, в основном сотрудников рыбзаводов, а еще детсадовцев, - рассказала "РГ" редактор газеты "Курильский рыбак" Яна Бородина. - Примерно 400 человек всего. Школы сейчас на каникулах, поэтому учеников эвакуировать не пришлось".

Жители этих дальневосточных регионов к несильным землетрясениям, в общем-то, привыкли, но нынешнее заставило поволноваться. "Такого давно не было, руки-ноги тряслись", - признается жительница Петропавловска-Камчатского Татьяна Корякина. "За последние пять-семь лет это, пожалуй, самое сильное землетрясение, - подтвердила Яна Бородина. - Люди очень испугались. Представьте, выходишь из дома, а с дымоходов падают кирпичи". Но обошлось без жертв.

За последние пять-семь лет это самое сильное землетрясение в районеСеверных Курил. Даже была объявлена тревога цунами

"Пострадавших нет, - подтвердил "РГ" глава Северо-Курильского района Александр Серебряков. - И разрушений нет, только печных труб. В городе все спокойно". К счастью, подошедшая к острову волна оказалась слабой - всего полметра - и вреда не принесла.

Прогноз

Ученые считают, что после сегодняшнего землетрясения в районе Северных Курил возможны повторные толчки. Об этом рассказал зампредседателя Совета по прогнозам Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Соломатин.

"Землетрясение произошло не в наиболее активной части сейсмогенной зоны, вероятность более сильных толчков здесь мала. Однако близко к этому району находится сейсмическая брешь. Именно в ней повышена опасность возникновения новых сейсмических событий с магнитудой до 7,7", - сообщил Соломатин.

Нужно наблюдать за предвестниками землетрясений, ввести в эксплуатацию систему оперативного оповещения для Петропавловска-Камчатского, Елизова и Вилючинска. Ученые сейчас над ней работают.

Подготовила Анна Бондаренко