В Бурятии шестиклассник спас четверых детей из горящего дома

В селе Булум Хоринского района республики Бурятия 12-летний школьник спас четверых детей из горящего дома.

Как сообщает "Вести.Ru", в одном из домов села загорелась веранда, отрезав путь на улицу хозяйке и ее детям, младшему из которых всего два года. В это время на велосипеде мимо проезжал Лубсан Цыбиков и сразу же бросился на помощь.

"Я принимал от женщины детей и относил их подальше от огня", - рассказывает юный герой.

В итоге мальчик спас пять жизней еще до приезда пожарных. Правда, о своем подвиге в тот день родителям шестиклассник ничего не сообщил, посчитав, что так на его месте сделал бы каждый.

Мама и папа узнали о поступке сына только следующий день от знакомых.