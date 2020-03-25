В Приамурье задержали организаторов нелегальных казино

В Амурской области возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр (часть третья статьи 171.2 УК РФ).

По информации регионального следственного управления СК РФ, четверо подозреваемых с октября 2019 года по март 2020 года организовали интернет-казино в нежилых помещениях в Завитинске и поселке Новобурейский.

Полиция обнаружила более 10 компьютеров, которым пройдут техническую экспертизу.

Организатор преступления решением суда помещен под стражу, еще двое находятся под домашним арестом. Подозреваемые уже дали признательные показания.