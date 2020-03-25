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25.03.2020 04:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сахалинской области начальника отряда МЧС обвинили во взяточничестве

Текст: Дина Непомнящая

Шесть уголовных дел о получении взяток возбудили в отношении начальника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Ранее мужчину уже заподозрили в превышении должностных полномочий, а в ходе следствия по первому делу выяснились новые факты.

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По информации Следственного управления СК региона, в мае прошлого года подозреваемый разрешил нескольким своим подчиненным в рабочее время отправляться на подработку на нефтегазоконденсатный объект иностранной организации, расположенной в селе Чайво Ногликского района. В течение трех месяцев спасатели регулярно отправлялись туда, пользуясь служебным фургоном, при этом получали положенную зарплату. За помочь они отблагодарили своего начальника 500 тысячами рублей.

Пять сотрудников отряда МЧС также попали под следствие за дачу взятки. По всем уголовным делам продолжается следствие.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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