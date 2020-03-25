В Северо-Курильском районе объявлена тревога цунами

Тревога цунами объявлена в Северо-Курильском районе Сахалинской области после произошедшего землетрясения магнитудой 7,2. Его зарегистрировали в Тихом океане, на глубине 250 километров. Очаг залегал юго-западнее города Северо-Курильска (остров Парамушир). Его жители ощутили подземные толчки, жертв и разрушений нет.

"Главное управление МЧС России по Сахалинской области обращается к жителям островного региона с просьбой сохранять спокойствие и следить за сообщениями, поступающими по громкоговорящей связи, а также от представителей органов власти", - сообщает пресс-служба ведомства.

Ожидается, что волна цунами подойдет к острову в 15:04 по местному времени. В готовности находтся все оперативные службы региона. В областном ГУ МЧС развернут оперативный штаб, собирающий и анализирующий информацию.