В Забайкалье по "дальневосточной субсидии" отремонтируют более 40 км дорог

Почти 43 километра дорог в Забайкальском крае смогут привести в нормативное состояние до конца 2020 года в рамках плана социального развития центров экономического роста.

- Все районы получили субсидию и определили объекты для ремонта. Контракт на выполнение работ на участке дороги местного значения заключил Приаргунский район, в стадии заключения - Балейский и Чернышевский районы. Идет прием заявок на ремонт в населенных пунктах, где проходят дороги регионального значения, - рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей Гончаров.

О том, как используются средства "дальневосточной субсидии" и продвигается ремонт дорог, представители районов ежедневно отчитываются по видеоконференцсвязи.

Пока планируется привести в порядок улицу Строительную от Транспортной до Губина в поселке Приаргунск, улицу Кирова от Красноармейской до Ведерникова в Балее и больше километра улицы Пушкина от Чернышевской до Советской в Чернышевске. Кроме того, в ходе торгов может образоваться экономия, средства которой можно будет направить на приведение в порядок других объектов. Куда смогут пойти деньги, решается уже сейчас.

В 2019 году в рамках плана социального развития центров экономического роста в Забайкалье уже отремонтировали 20 километров центральных улиц в 25 городах и поселков, где проходят дороги местного значения и в шести населенных пунктах с дорогами регионального значения. При этом в краевом центре смогли облагородить 26 улиц (22 километра дорог) и начали строительство улицы Народной (Артеменко).

Справка "РГ"

В 2018 году Забайкальский край по указу президента РФ Владимира Путина вошел в состав Дальневосточного федерального округа и получил ряд мер поддержки, в том числе "дальневосточную субсидию" на реализацию социальных проектов.