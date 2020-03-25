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Жительница города Свободного Амурской области предстанет перед судом за распространение ложной информации о коронавирусе.

Как выяснил корреспондент "РГ", дама поведала, что у двух иностранных строителей Свободненского газоперерабатывающего завода обнаружили коронавирус. Она наговорила звуковое сообщение и отправила его в соцсети. Спецслужбы разобрались, откуда пошла информация. В управлении Роспотребнадзора по области заверили, что ситуация стабильна. Подтвержденных случаев коронавируса нет.

Компетентно

Алексей Куприянов, почетный адвокат России:

Настало время для активирования уже ровно год "спящих" частей 9-11 статьи 13.15 КоАП РФ. Фейки порождают в обществе неуверенность, люди паникуют, принимая ложную информацию за чистую монету. И это совсем не безобидно.

СК занялся проверкой фейковых и панических новостей про коронавирус

Простые граждане за распространение "заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшей угрозу причинения вреда..." заплатят штраф от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией компьютеров, роутеров, письменных столов, кресел и прочих предметов, использовавшихся при совершении правонарушения. Если ложное сообщение вызвало реальный вред либо совершено повторно, то штраф для гражданина возрастает до 300 тысяч рублей с конфискацией. Если же вред причинен здоровью человека или повлек его смерть, то штраф возрастает до 400 тысяч рублей с возмещением вреда.

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