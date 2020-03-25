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25.03.2020 11:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Депутаты госсовета Удмуртии поддержали отставку председателя

Текст: Яна Шамаева

Депутаты госсовета Удмуртии поддержали отставку председателя Алексея Прасолова. Такое решение они приняли на внеочередной сессии республиканского парламента.

- Как вы знаете, я написал заявление о сложении полномочий. Прошу вас поддержать мое решение, - обратился Прасолов к депутатам.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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За сложение полномочий проголосовало 48 депутатов, двое - против, воздержавшихся не было.

- Хочу поблагодарить за работу, несмотря на все противоречия и сложности, которые у нас с вами возникали. Именно так должна работать законодательная и исполнительная ветви власти. Главное - надо помнить, что для Удмуртии вы человек легендарный, - прокомментировал уход с должности глава республики Александр Бречалов.

Исполнять обязанности председателя госсовета до нового назначения будет его первый заместитель Владимир Невоструев.

О том, что Прасолов написал заявление об увольнении стало известно 16 марта. Сам экс-председатель Госсовета причиной принятия такого решения назвал возраст - в июле этого года ему исполнится 70 лет - и желание отдохнуть.

Досье "РГ"

Прасолов Алексей Михайлович родился 6 июля 1950 года. Окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель. С1998 по 2000 год работал начальником УС № 18 Спецстроя Российской Федерации. С 2000 года - начальником ФГУП УССТ № 8 при Спецстрое России. C 2011 года - начальник ФГУП "Главное управление специального строительства по территории Урала при Федеральном агентстве специального строительства" в Ижевске. С 2017 года - Председатель Госсовета Удмуртии. Избирался депутатом Госсовета Удмуртской Республики второго и третьего созывов, депутатом Сарапульского городского совета народных депутатов.

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