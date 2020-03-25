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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Что такое кокошник

Фотографы представили в Ижевске снимки традиционных женских головных уборов
Текст: Яна Шамаева
Российская газета - Неделя - Приволжье № 64(8118)
В Ижевске открылась фотовыставка "Нормальный кокошник" московского художника-реконструктора Юханна Никадимуса. По его словам, экспозиция - это переосмысление старинного головного убора в современном мире.
Двурогий кокошник (справа) и почелок Архангельской губернии (слева) Фото: Яна Шамаева/РГ Двурогий кокошник (справа) и почелок Архангельской губернии (слева) Фото: Яна Шамаева/РГ
Двурогий кокошник (справа) и почелок Архангельской губернии (слева) Фото: Яна Шамаева/РГ

- Мы хотели показать, как можно ремесло и культуру выразить современными средствами. Есть Юханн, и он делает удивительные по своей красоте изделия. Но они будут интересны зрителю, когда это подано через современную интерпретацию. Поэтому для мастера важны подобные коллаборации, - рассказала куратор выставки Анелия Лянцевич.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Всего в экспозицию вошли фото девяти авторов (но кокошники изготавливает только Юханн) в таких жанрах, как глянец, предметная съемка, документалистика и других. Только вот откуда взялось такое странное название "Нормальный кокошник"?

- "Нормальный кокошник" - это современная фигура речи. Если мы услышим слово "кокошник", то в большинстве своем подумаем про пластмассовую сувенирную продукцию - это как раз ненормальный кокошник. Я не против таких работ, это тоже чье-то творчество и труд, но есть еще на свете нормальный кокошник. Это когда мы между собой говорим: ну что, ты нормальный не могла надеть? - смеется Юханн.

Необычное увлечение пришло к нему около пяти лет назад. Тогда художник пел в московском фольклорном ансамбле, и уж очень его заинтересовало, как шьют кокошники. Если с сарафанами и костюмами все понятно, то с русским народным головным убором оказалось не все так просто. Многочисленные вопросы к руководителю ансамбля, которая занималась еще и костюмами, привели к тому, что ему пообещали научить шить кокошник, но предупредили: понадобится терпение - у профессионалов на шитье одного кокошника уходит около месяца.

- Это как вышивка на пяльцах. Картон проклеивается слоями ткани, а на ней формуется вышивка из жемчуга, перламутровых зерен, бисера, стекла, страз и других украшений, - уточнил Юханн.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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Кроме фотографий он привез в Ижевск сделанную им реплику кокошника Тверской губернии. Таких головных уборов в музеях России в оригинале, по его словам, осталось лишь четыре.

- На самом деле он сшит по нескольким образцам. Два из них без задней шапочки, а два с шапкой, которая закрывала полностью волосы и означала, что девушка, которая его носит, замужем, - рассказал Юханн.

По его словам, кокошники и сейчас пользуются популярностью, поэтому он верит, что девушки вновь начнут носить его массово. Так, перед празднованием Нового года у него скупили все работы, а стоят они очень недешево.

- Если бы сейчас девушка могла сшить копию кокошника, она бы сшила. Женщины перестали носить кокошники, потому что изменилась мода, ушел патриархат. Женщина представляла своим кокошником богатство мужа. Она же не сама пошла, заработала и купила его себе. Грубо говоря, это мужская "кичуха": я могу себе позволить купить своим женщинам вот такую дорогую вещь. Сейчас просто изменился код, которым мы транслируем свой социальный статус, мы вместо кокошника покупаем гаджеты или низкую красную спортивную машину, - подытожил художник-реконструктор Юханн Никадимус.

Культура Арт Фотография Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

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