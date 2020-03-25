Впервые в столице Удмуртии поставили знаменитый балет на музыку Адана

В театре оперы и балета Удмуртии 20 марта состоялась премьера спектакля, основанного на поэме Байрона "Корсар".

Сюрприз с "Райской птичкой"

Один из самых блестящих французских балетов XIX века в течение нескольких сезонов навсегда покорил публику Европы и России. Яркий, красочный спектакль сочетает в себе пиратскую романтику и восточные мотивы с драматическими поворотами сюжета. В России "Корсара" впервые поставил выдающийся французский балетмейстер Мариус Петипа на сцене Мариинского театра.

- Это классическая постановка, - говорит Николай Маркелов, постановщик балета в Ижевске. - У спектакля богатая история, по миру "блуждает" много его версий, но так как я выпускник Академии русского балета из Санкт-Петербурга, все наши спектакли ориентированы на редакции Мариинского театра. "Корсар" не стал исключением: это постановка Мариуса Петипа с последующими редакциями Петра Гусева и Юрия Слонимского 1987 года. Естественно, у нас есть свои дополнения, изменения, так как каждый спектакль - это все-таки новое произведение.

В спектакле не обошлось и без сюрпризов для зрителей. В третьем акте режиссеру Николаю Маркелову пришлось добавить номер "Райская птичка", который он ставил на музыку Штрауса еще для Саратовского хореографического училища.

- Его пришлось поставить, потому что девочки не успевали переодеться на следующий номер - шедевр Петипа "Оживленный сад". Как раз эту картину никто никогда не переставляет, и она дошла до нас в неизменном виде, когда сразу 43 танцовщицы выходят на сцену. Это грандиозное зрелище, и для того, чтобы все смогли максимально комфортно подготовиться к этому выходу, пришлось вставить для солистки небольшой номер, - рассказал Маркелов.

Просто азартно танцевать!

В спектакле участвует очень много артистов, а в самой массовой сцене около - 60-70 человек. И, кстати, если раньше в постановки приглашались актеры из других городов, то нынешняя премьера - первый спектакль театра за долгое время, где вся труппа состоит только из своих артистов и исполняется силами театра. Конрада играют солисты Роман Петров и Даниил Пономарев, а Медору - Уэно Мидзуки и Эйми О.Донохью.

- Спектакль очень яркий, позитивный, и мне кажется, что он очень хорошо отзовется в сердцах зрителей. Балет компактный, три акта по 35 минут - никто в конце не умрет, всех спасут, а красавицы полюбят смелых корсаров и уплывут с ними на корабле. В "Корсаре" мы должны удивить зрителя краской, настроением. Я всегда ребятам говорю: в этом спектакле нет какой-то сложной драматургии, нужно танцевать очень азартно, весело, спектакль должен быть очень легкий, и этой легкостью и красотой, искусством танца мы должны покорить, потому что здесь небывалой красоты танцы, - рассказал Николай Маркелов.

По его словам, главной сложностью при постановке спектакля стало освоение хореографии - "достичь единства исполнения и единства линий", донести до зрителя с помощью танца приключенческую атмосферу. К слову, во втором акте главная героиня исполняет знаменитое 32 фуэте. Именно из-за хореографической сложности исполнения спектакль так долго готовили к премьере - он стал одним из последних в череде классических постановок.

Репетировать пришлось долго

- Несмотря на кажущуюся легкость, танцевать его достаточно сложно, так как надо постоянно показывать, что тебе ничего не стоит крутить какие-то пируэты. А это очень непросто! Перед принятием решения ставить "Корсар" я должен был понять, что труппа справится. Балет мы готовили с лета. Это сейчас кажется, что раз - и собрали, но классические вариации мы пробовали, репетировали, тренировали за 2-2,5 года до премьеры. Создать картинку, антураж - это уже не так сложно для нашего театра, а вот опорные хореографические сложности на раз не возьмешь, - рассказал Маркелов.

Японка Уэно Мидзуки (живет в России более 10 лет. - Прим. ред.), исполняющая главную роль Медоры, подтвердила: танцевать действительно сложно, спасает лишь любовь к балету.

- "Корсар" ориентирован на редакцию Мариинского театра, там такие же танцы, поэтому я заранее смотрела на видео, как надо, - поделилась Уэно Мидзуки. - Тяжело, конечно, техники трудные, репетировать надо долго, дышать тоже тяжело. Но мы все любим балет: утром репетируем с 10.00 до 14.00, вечером с 18.00 до 21.00, а потом дома думаешь над тем, как станцевать еще лучше, - поделилась впечатлениями артистка.

Художника вдохновила романтика приключений

Все костюмы и декорации для премьеры изготовили в Ижевске. К примеру, причал художник-сценарист Сергей Новиков из Санкт-Петербурга сделал специально для этой постановки, ни в одном другом спектакле его еще не было. Он сам - любитель морских путешествий, поэтому вдохновиться атмосферой авантюры ему не составило труда.

- "Корсар" - балет-приключение, путешествие, и это - главное. Плюс восточный колорит: гарем, базары. Когда работал над декорацими, хотелось показать именно эту атмосферу. В Греции я не бывал, а в этой истории больше хотел рассказать историю про Марокко. Сцена театра многое позволяет, поэтому сложностей не возникло. Это ремесло, тут ничего трудного нет. Считаю, что создавать декорации в первую очередь должно быть интересно мне, тогда эта эмоция перейдет в зал. Конечно, я опирался и на другие постановки, но мне хотелось преподнести и свое видение. Я очень люблю работать с ижевским театром, "Корсар" - результат многолетнего сотрудничества. Уровень постановок здесь с каждым разом растет, театру интересно, мастерским интересно, много задач поставлено. Я каждый раз ориентируюсь на то, чтобы создать что-то новое, - прокомментировал Новиков.

Справка "РГ"

"Корсар" - захватывающая история о пиратах, приключениях и любви.

Корабль морских разбойников гибнет из-за шторма, на берегу Греции вместе с обломками судна оказываются трое юношей. Их находят юные гречанки. Одна из них - Медора - влюбляется в корсара Конрада. Девушки предупреждают пиратов о приближении турецких солдат, прячут флибустьеров, но сами попадают в плен. Работорговец пытается продать красавиц местному купцу Сеид-паше. Тот успевает купить одну и уже приценивается к Медоре, как с корабля сходит знатный купец и предлагает за нее неслыханно высокую цену. Сеид-паша просит незнакомца рассказать, кто он, Незваный гость и его свита сбрасывают с себя маскировочные наряды, и перед Сеидом-пашой восстают вооруженные корсары, которые похищают гречанок.

Девушки просят Медору уговорить Конрада отпустить их домой. Он согласен, но другие корсары против. В итоге Конрад все же отпускает девушек, они с Медорой провожают их на берег. В это время к другим корсарам подкрадывается их пленный Ланкедем. В обмен на свою свободу он предлагает им отомстить Конраду и дает пиратам снотворное зелье. Те посыпают им цветы, а затем Ланкедем отдает их Медоре. Гречанка же дарит их Конраду в благодарность за свободу подруг. Конрад засыпает, а когда просыпается, понимает, что корсары похитили его возлюбленную.

Затем Медору все же продают Сеид-паше, однако под видом паломников к нему во дворец вновь приезжают корсары. Купец приглашает их на вечернюю молитву, в одном из паломников Медора узнает Конрада... Улучив момент, корсары вновь спасают девушек и уплывают на корабле в бушующее море.