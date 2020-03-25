Жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за распространение фейка о коронавирусе. Об этом сообщает МВД Татарстана.

Через мессенджер WhatsApp она отправила нескольким знакомым голосовое сообщение о том, что скоро Нижнекамск будет закрыт на карантин из-за COVID-19.

Когда женщина узнала, что эта информация была растиражирована среди пользователей и переслана в различные чаты, то призналась знакомым, что это неправда.

Затем она пришла на местную телерадиокомпанию, чтобы опровергнуть разосланные ею фейковые новости. Но эта попытка загладить вину не спасла женщину от административного наказания. Ей вменяется нарушение 13-й статьи КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации". Дело будет рассматриваться в мировом суде Нижнекамска.