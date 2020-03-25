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25.03.2020 06:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Откуда берутся фейки

Текст: Олег Корякин (Казань)
Российская газета - Неделя № 64(8118)
Жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за распространение фейка о коронавирусе. Об этом сообщает МВД Татарстана.

Через мессенджер WhatsApp она отправила нескольким знакомым голосовое сообщение о том, что скоро Нижнекамск будет закрыт на карантин из-за COVID-19.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Когда женщина узнала, что эта информация была растиражирована среди пользователей и переслана в различные чаты, то призналась знакомым, что это неправда.

Затем она пришла на местную телерадиокомпанию, чтобы опровергнуть разосланные ею фейковые новости. Но эта попытка загладить вину не спасла женщину от административного наказания. Ей вменяется нарушение 13-й статьи КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации". Дело будет рассматриваться в мировом суде Нижнекамска.

Власть Право Административное право Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Распространение коронавируса COVID-19

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