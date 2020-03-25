В Республике Алтай в текущем году более 1,9 миллиона рублей направят на поддержку малоимущих семей по социальным контрактам. В прошлом году сумма составила почти 700 тысяч рублей.

- В 2019 году помощь по соцконтрактам получили в регионе получили 25 малоимущих многодетных семьей на общую сумму 694,5 тысячи рублей, - сообщили корреспонденту "РГ" в правительстве Республики Алтай. - Сумма контракта варьируется от 24 до 32 тысяч рублей на семью, в среднем выходит около тридцати тысяч.

Почти семьдесят процентов населения республики проживает в сельских районах, и все семьи, получившие такую господдержку, брали ее на развитие личного подсобного хозяйства. На средства соцконтракта закупили коров, овец, молочных коз, домашних птиц, поросят, пчел, а также инкубаторы, корма для сельхозживотных, инвентарь и стройматериалы для хозпостроек.

Так, Эркелей Демчинова из Кош-Агачского района, воспитывающая восьмерых детей, оформила соцконтракт на 26 393 рубля. На эти деньги она купила корову и три рулона сена. Из молока Эркелей Толмотовна делает творог и айран, так что теперь в доме всегда есть свежие молочные продукты. Многодетная мать планирует и дальше развивать личное хозяйство, чтобы обеспечить детей не только молоком, но и мясом.