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Проект: В регионах

Проголосовали единогласно

Депутаты Законодательного собрания поддержали поправки в Конституцию РФ
Текст: Ася Шумилова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 64(8118)
На внеочередной 52-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты единогласно одобрили пакет поправок, предложенных для внесения в Конституцию РФ. По мнению парламентариев, поправки в Конституцию впервые закрепляют в основном законе страны, определяющем политическую, правовую и экономическую системы, социальные обязательства государства перед гражданами.
Депутаты были единодушны в том, что поправки в Конституцию необходимо принять. Фото: Татьяна Кравченко Депутаты были единодушны в том, что поправки в Конституцию необходимо принять. Фото: Татьяна Кравченко
Депутаты были единодушны в том, что поправки в Конституцию необходимо принять. Фото: Татьяна Кравченко

Напомним, что Конституция РФ была утверждена в 1993 году. С тех пор прошло несколько десятилетий, страна изменилась, поэтому поправки в Конституцию - это требование времени. Во время оглашения послания Федеральному Собранию РФ 15 января 2020 года президент России Владимир Путин выступил с инициативой о внесении изменений в действующую Конституцию РФ.

- Закон обсуждался на всех уровнях, - отметил председатель Законодательного собрания региона, член созданной для рассмотрения поправок "президентской" рабочей группы Андрей Шимкив. - Например, к нам в Законодательное собрание Новосибирской области поступило предложение, касающееся верховенства российского права над международным - 38 тысяч подписей. Все поправки, которые не вошли в Конституцию РФ, будут учтены при изменении региональных и федеральных законов.

Председатель комитета Законодательного собрания региона по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Александр Терепа отметил: "Конституция должна быть жесткой и неизменной в своей основе. При этом, как бы парадоксально это ни звучало, она должна быть динамичной, развивающейся в соответствии с изменениями общественных отношений не только внутри страны, но и на мировой арене. Неслучайно одна из аксиом конституционализма состоит в том, что в правовом государстве недопустим разрыв между Конституцией и общественной практикой".

Вносимые в Конституцию РФ поправки можно разделить на три основных блока. Первый - это защита суверенитета Российской Федерации и обеспечение единства российской нации. Второй - изменения, затрагивающие формы государственного устройства и формы правления, в том числе корректировку системы государственного управления и публичной власти в целом. Третий - закрепление в Конституции РФ социальных гарантий со стороны государства, в частности, пенсионного обеспечения, поддержки семей и детей.

- Все поправки в Конституцию - закономерный, исторический процесс, - считает первый заместитель председателя Законодательного собрания региона Андрей Панферов. - Понимая всю значимость этого процесса в масштабе страны, я полагаю, что наша гражданская обязанность - выразить поддержку президенту.

За вносимые в Конституцию РФ поправки высказался и глава фракции ЛДПР в региональном парламенте Владислав Савельев. Он подчеркнул, что это огромный шаг в укреплении государственности, патриотизма и суверенитета страны. А председатель комитета Законодательного собрания региона по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов отметил, что поправки, устанавливающие запрет для высших должностных лиц регионов, сенаторов, депутатов Госдумы и других представителей власти на получение вида на жительство за границей или двойного гражданства, отвечают важнейшему запросу общества на справедливость.

- Поправки в Конституцию РФ, которые были приняты накануне нашими коллегами из Госдумы и которые утверждаем сегодня мы, "подняли" всю страну, - сказал председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив. - Я провел немало встреч, и даже в самых отдаленных районах области люди не только обсуждали поправки, но и вносили свои. Причем под обновлением люди понимают не только социальные гарантии и права, но и обязанности каждого принимать участие в голосовании. А это значит, что они чувствуют личную ответственность за происходящее в стране.

P. S.

Результаты голосования по закону РФ о поправках к Конституции РФ показали консолидацию всех партийных фракций Законодательного собрания региона - 59 голосов "за", "против" и воздержавшихся нет.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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