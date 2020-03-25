Команда Леонида Кима, десятиклассника лицея N 23 города Кемерова, стала победителем научно-технологической программы "Сириус-2020" в номинации "Земля из космоса".

Более сотни школьников из 34 регионов России собрались на площадке детского технопарка "Кванториум" в подмосковном Королеве. Ребята разрабатывали устройства и системы, которые помогут изучать Землю из космоса.

Команда, в состав которой вошел ученик кемеровского лицея, исследовала космические снимки полигонов твердых коммунальных отходов Московской области. Предложенные участниками программы нестандартные решения высоко оценили специалисты по дистанционному зондированию земли.

Леонид Ким уже не первый год интересуется космическими технологиями, участвует и побеждает в различных конкурсах. Ребята занимаются решением вполне "взрослых" задач, обрабатывая спутниковые снимки, используя геоинформационные технологии для работы с электронными картами и анализа пространственных данных. В частности, разрабатывают алгоритм исследования состояния растительного покрова Земли.