Новости

Сахалинский ЗАГС изменил режим работы из-за коронавируса 07:22
В колониях Приморья будут шить марлевые маски 07:17
В КНР за сутки зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом 07:13
Жителей острова Парамушир начали эвакуировать из-за угрозы цунами 07:09
В Якутии число зараженных коронавирусом выросло до 10 07:06
В Северо-Курильском районе объявлена тревога цунами 06:58
Трамп призвал граждан США выйти на работу для спасения экономики 06:26
Reuters сообщил о возобновлении выпуска самолетов Boeing 737 MAX 06:09
Около 380 россиян вылетели спецрейсом из Индии в РФ 05:56
Два работника приморской компании заразились коронавирусом за границей 05:24
Трамп поддержал перенос Олимпиады на год 05:11
Байден призвал не отменять съезд Демократической партии США из-за коронавируса 04:55
В Приамурье задержали организаторов нелегальных казино 04:48
В Сахалинской области начальника отряда МЧС обвинили во взяточничестве 04:45
Экс-мэру Петропавловска-Камчатского продлили арест 04:44
В Приморье следователи проверят автора фейка о коронавирусе 04:26
Илон Маск подарил Калифорнии более 1,2 тысячи аппаратов ИВЛ 04:21
На борту судна в Охотском море скончались трое моряков 04:07
Автопарк правительства Якутии передали в распоряжение врачей 04:04
Премьер Японии обсудит с Трампом перенос Олимпиады на год 03:54
Посольство РФ: В Канаде нет заболевших коронавирусом россиян 03:38
Посол РФ заявил об отсутствии данных о COVID-19 у россиян в США 03:16
В Нью-Йорке освободят 300 заключенных из-за распространения коронавируса 02:45
В Коста-Рике российские туристы попросили помочь с возвращением в РФ 02:06
Месси и Роналду сделали щедрые пожертвования на борьбу с коронавирусом 01:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
25.03.2020 07:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С орбиты виднее

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 64(8118)
Команда Леонида Кима, десятиклассника лицея N 23 города Кемерова, стала победителем научно-технологической программы "Сириус-2020" в номинации "Земля из космоса".
Леонид Ким: Космические технологии могут помочь решению многих проблем на Земле. Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области Леонид Ким: Космические технологии могут помочь решению многих проблем на Земле. Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области
Леонид Ким: Космические технологии могут помочь решению многих проблем на Земле. Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области

Более сотни школьников из 34 регионов России собрались на площадке детского технопарка "Кванториум" в подмосковном Королеве. Ребята разрабатывали устройства и системы, которые помогут изучать Землю из космоса.

Фото: iStock
Итоги Всероссийской олимпиады школьников подведут 30 июня

Команда, в состав которой вошел ученик кемеровского лицея, исследовала космические снимки полигонов твердых коммунальных отходов Московской области. Предложенные участниками программы нестандартные решения высоко оценили специалисты по дистанционному зондированию земли.

Леонид Ким уже не первый год интересуется космическими технологиями, участвует и побеждает в различных конкурсах. Ребята занимаются решением вполне "взрослых" задач, обрабатывая спутниковые снимки, используя геоинформационные технологии для работы с электронными картами и анализа пространственных данных. В частности, разрабатывают алгоритм исследования состояния растительного покрова Земли.

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Жителей острова Парамушир начали эвакуировать из-за угрозы цунами
Владельцы российских ТЦ обратились за поддержкой к правительству
МИД РФ: Россию покинут только те украинцы, кто этого захочет
Путин примет участие в саммите G20 по борьбе с коронавирусом
Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране
Где можно бесплатно учиться на дому
Как защитить родителей в период пандемии