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Дом для мамы и малыша

Областной перинатальный центр введут в эксплуатацию в 2021 году
Текст: Антон Духов (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 64(8118)
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области проконтролировали ход строительства важнейшего для здравоохранения региона объекта - областного перинатального центра.
Депутаты Евгений Подгорный, Александр Семенюк, Игорь Гришунин, Иван Сидоренко (слева направо) осмотрели все этажи строящегося перинатального центра. Фото: Татьяна Кравченко Депутаты Евгений Подгорный, Александр Семенюк, Игорь Гришунин, Иван Сидоренко (слева направо) осмотрели все этажи строящегося перинатального центра. Фото: Татьяна Кравченко
Депутаты Евгений Подгорный, Александр Семенюк, Игорь Гришунин, Иван Сидоренко (слева направо) осмотрели все этажи строящегося перинатального центра. Фото: Татьяна Кравченко

Красочные корпуса нового центра возводят по соседству со зданием областной больницы на улице Немировича-Данченко. Ввести объект в строй планируют в первом квартале 2021 года, и это должно решить ключевую задачу - снизить материнскую и детскую смертности при родах. В год здесь планируют принимать 4,5 тысячи рожениц. Всего на строительство и оснащение центра потратят 4,38 миллиарда рублей.

Сейчас, по данным министерства строительства Новосибирской области, объект готов примерно на треть. Строители обещают закончить работы до конца текущего года. Но нужно не только построить здание, но и установить и запустить большое количество сложнейшего медицинского оборудования. Ввод центра в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Главный врач областной больницы Анатолий Юданов регулярно бывает на строящемся объекте.

- В перинатальном центре будут наблюдать женщин со сложно протекающей беременностью, а также рожениц, у которых предполагаются патологии развития плода, - отмечает Анатолий Юданов. - Здесь же разместится и кафедра медицинского университета, где будут заниматься подготовкой кадров.

Заместитель председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения заксобрания Новосибирской области Александр Семенюк сам является врачом-эмбриологом, и он с профессиональным интересом ознакомился с ходом строительства перинатального центра.

- Мы мечтали об этом многие годы, - признался Александр Семенюк. - Можно сказать, что это развитие концепции нашего земляка академика Влаиля Петровича Казначеева о витальном цикле. Мы получаем современный, прекрас-но оснащенный центр, где будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. Я испытываю гордость за то, что область получает такой замечательный центр.

Депутат Законодательного собрания НСО Иван Сидоренко отметил, что уникальный объект здравоохранения возводится качественно, многие виды работ ведутся параллельно для сокращения времени.

- Объект очень сложный, но и генеральный подрядчик обладает всеми необходимыми умениями и навыками, коллектив работает слаженно и профессионально, - оценил ход работ Иван Сидоренко.

Депутат Евгений Подгорный - чемпион и призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике. По его словам, здоровье и спорт связаны неразрывно.

- Поражают масштаб и скорость строительства, - отметил Евгений Подгорный. - Здесь сегодня занято более двухсот строителей, работы ведутся круглосуточно. Мы не просто говорим красивые слова, а воплощаем их в дела. Принимая бюджет области, мы всегда уделяем большое внимание здравоохранению. Уверен, что перинатальный центр будет сдан в срок.

Прямая речь

Игорь Гришунин, председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Заксобрания НСО:

- Забота о семьях с детьми, поддержка молодых мам - национальный приоритет президента и партии "Единая Россия"". Владимир Путин четко обозначил задачи всем регионам. И одна из них - демография. Мы много работаем в этом направлении. Это касается и строительства фельдшерско-акушерских пунктов на территории области, и помощи семьям при рождении детей, и организации горячего питания школьников начальных классов. И, конечно же, строительства перинатального центра. Это важнейший для нашего региона проект, аналогов ему за Уралом нет. Мы получим квалифицированную помощь на 4,5 тысячи родов в год. Сегодня мы видим уже готовое здание, осталось решить ряд технических вопросов. Наша задача - чтобы депутатский контроль был постоянным, и мы могли информировать о ходе строительства центра жителей Новосибирской области.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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