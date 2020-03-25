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По Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) курсирует поезд, оборудованный по самым современным стандартам.
Пригродный поезд - самый надежный и доступный транспорт для жителей поселков КБЖД. Фото: Из архива компании Пригродный поезд - самый надежный и доступный транспорт для жителей поселков КБЖД. Фото: Из архива компании
Пригродный поезд - самый надежный и доступный транспорт для жителей поселков КБЖД. Фото: Из архива компании

Обновленный пригородный поезд возит пассажиров по одной из самых красивых стальных магистралей мира. Он - единственный транспорт для местных жителей, а летом к ним присоединяются туристы, которые съезжаются посмотреть на старинные тоннели и галереи КБЖД со всего мира.

В вагоне для пассажиров есть холодильник, СВЧ-печь, кулер с питьевой водой. За чистотой, влажностью и температурой воздуха следит климатическое оборудование - кондиционеры и обеззараживатели. В служебном купе проводника - цифровой пульт управления. А система видеонаблюдения позволяет бригаде поезда контролировать посадку и высадку пассажиров, а также ситуацию во время пути. Современные санузлы не вредят экологии. Именно поэтому вагон с биотуалетом в первую очередь поступил на маршрут, который курсирует по побережью озера Байкал.

Пока пригородный поезд, который местные жители ласково по традиции называют "матаня", курсирует по "кругобайкалке" с одним вагоном. К открытию туристического сезона ему в помощь появится еще один.

Справка "РГ"

Обновление подвижного состава проходит в соответствии с инвестиционной программой ОАО "РЖД" на 2020 год. В прошлом году шесть таких же вагонов начали эксплуатироваться на участке железной дороги от Лены до Таксимо. Парк Байкальской ППК будет и дальше пополняться подвижным составом, который отвечает современным международным требованиям безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта.

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