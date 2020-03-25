Томские ученые нашли растение, защищающее от коронавируса

Томские биологи предлагают использовать для профилактики и лечения коронавируса траву и корни вайды красильной. Высокая противовирусная и антимикробная активность растения подтверждена результатами исследований ГНЦ "Вектор".

В России вайду красильную культивируют в небольших объемах - как хороший медонос и перспективное кормовое растение. Однако, по данным исследователей, оно обладает высокой эффективностью в борьбе со многими инфекционными заболеваниями. В частности, водные экстракты вайды использовались для лечения больных при вспышке вируса птичьего гриппа в КНР в 2003 году.

Сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" исследовали действие вайды на чувствительных культурах клеток с использованием вирусов гриппа, кори, паротита и на модели мыши с использованием вируса гриппа птиц.

- Серия экспериментов подтвердила высокую биологическую активность корня вайды, - сообщает пресс-служба Томского государственного университета. - После ее применения выжило более половины грызунов, зараженных вирусом птичьего гриппа.

При этом фитопрепараты отличаются низкой токсичностью и хорошей переносимостью. Это особенно важно для людей с пониженным иммунитетом и страдающих хроническими заболеваниями.

Биологи планируют расширить исследовательские плантации этого ценного растения.

- С учетом сложной ситуации, обусловленной необходимостью защиты россиян от коронавируса, мы готовы выращивать вайду в больших объемах для поставок пищевикам и фармакологам, - отмечают ученые.