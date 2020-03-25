"Тотальный диктант" из-за коронавируса перенесли на 17 октября

Проведение ежегодной акции "Тотальный диктант" перенесли на 17 октября. Как рассказала "РГ" PR-менеджер проекта Ксения Эрдман, организаторы выбрали дату исходя из максимального удобства для большинства участников.

5846689 13.04.2019 Участник ежегодной образовательной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2019" в Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева (КАИ) в Казани. Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

- Традиционно проводя "Тотальный диктант" в апреле, мы стремимся охватить как можно большее число участников, - отметила Ксения Эрдман. - Дата всегда выбирается так, чтобы на нее не выпадало каникул, светских и религиозных праздников, а значит большее количество людей смогло бы поучаствовать в акции. Осеннюю дату выбирали исходя из этих же соображений.

Изначально проведение "Тотального диктанта" было назначено на 4 апреля, однако распространение коронавируса внесло свои коррективы в проведение и этого мероприятия.

Организаторы объяснили свое решение о переносе акции на осень запретами на проведение массовых мероприятий во многих городах, как в России, так и за рубежом.

В этом году "Тотальный диктант" должен пройти в 17-й раз. Начавшись как небольшая акция на площадке НГУ, проект приобрел международный масштаб. В прошлом году участие в нем приняли жители 1,2 тысячи городов по всему миру - свыше 236 тысяч человек.

В течение нескольких лет центральным городом проведения диктанта оставался Новосибирск, однако в последние несколько лет укрепилась традиция ежегодно выбирать новую столицу. В этом году этот статус получил Санкт-Петербург. Автором текста для тотальной проверки грамотности стал писатель Андрей Геласимов.