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25.03.2020 07:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вкусные уроки

Ученики омской школы сами обеспечили себя бесплатным питанием
Текст: Наталья Граф (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 64(8118)
Пока образовательные учреждения только готовятся обеспечить горячими завтраками младшеклассников, школьники в омском поселке Майский вкусно и бесплатно питаются два раза в день. Благодаря собственному подсобному хозяйству.
На каждого школьника в день приходится больше литра парного молока. Фото: Наталья Граф/РГ На каждого школьника в день приходится больше литра парного молока. Фото: Наталья Граф/РГ
На каждого школьника в день приходится больше литра парного молока. Фото: Наталья Граф/РГ

Салаты из свежих овощей школьники кушают ежедневно. А еще в меню столовой - молочные каши и супы, борщи и рассольники, винегрет, картофельное пюре, котлеты, соленые огурчики, ягодные кисели и компоты. При этом за сытные и здоровые завтраки и обеды из экологически чистых продуктов родители не платят ни копейки.

В городских школах питание обходится как минимум в 400-450 рублей в неделю и не отличается разнообразием. О хрустящей квашеной капусте, домашнем варенье из вишни и чае из душистых трав омским гимназистам и мечтать не приходится. А у школьников из поселка Майский такие лакомства на столе постоянно.

- Мой самый любимый завтрак - молочная каша с маслом и кофейный напиток, - признается четвероклассница Прасковья Пантелеева. - Очень вкусно.

- Еще в 2007 году мы решили взять на себя эту социальную функцию, - вспоминает директор школы Светлана Парасюкова. - Наша школа-девятилетка сегодня фактически единственное "градообразующее предприятие" в поселке. В Майском осталось всего восемьдесят дворов, работы нет никакой. Многие семьи оплачивать обеды детей просто не в состоянии. А субсидия на каждого школьника составляет всего десять рублей: пять - из федерального бюджета и пять - из областного. Чем на эти деньги можно накормить ребенка?

Педагоги и родители совместно нашли выход из ситуации. На субсидии решили закупать только самое необходимое - муку, крупы, растительное масло и макароны. А все остальное выращивать в подсобном хозяйстве. В советское время школьные мини-фермы и теплицы были практически в каждом селе. Так почему не возродить эту забытую традицию? Благо, земельный надел сохранился. Тем более что у школьного приусадебного хозяйства есть множество плюсов и помимо доступного питания. Во-первых, уроки биологии на природе намного познавательнее, чем в кабинете. Во-вторых, ребятишкам есть где проходить летнюю практику. А в-третьих, на то она и сельская школа, чтобы приучать к труду. В жизни ребятам это обязательно пригодится.

- На нашем приусадебном участке выращиваем картофель, свеклу, морковь, лук, чеснок, помидоры и другие овощи. Есть даже небольшой вишневый сад, - отмечают педагоги. - На зиму повара квасят капусту, солят огурцы и морозят ягоды.

Но главные кормилицы в сельской школе - коровы Малышка и Марта. Каждая ежедневно дает по восемнадцать литров молока. На одного ученика приходится больше литра. Поэтому в школьном меню всегда есть свежайшие сливки, сметана и творог.

Родион Шананин: У нас в хозяйстве две дойные коровы, два бычка и две телочки. А ребята хотят еще развести кроликов. Фото: Наталья Граф/РГ

- Помимо "дойного стада", у нас подрастают еще два бычка и две телочки, - поясняет школьный работник Родион Шананин. - Хозяйство солидное, работы хватает, но ребятишки планируют развести еще и кроликов.

Чтобы было чем кормить животных и из чего печь собственный хлеб, в школе задумались о посевах пшеницы.

- Если не будем выращивать хлеб, то не сможем сеять и "доброе и вечное", - грустно шутят учителя.

В поселке пытаются всеми силами сохранить малокомплектное образовательное учреждение. Излишки сельскохозяйственной продукции школа продает, вырученные деньги уходят на косметический ремонт старого двухэтажного здания. Строители рассчитывали на то, что в нем будет учиться минимум двести ребятишек. А сейчас за партами сидят всего 33 ученика.

- Для наших ребятишек школа - как второй дом, - отмечает Светлана Парасюкова. - Ранним утром приходят на занятия, а уходят только ближе к вечеру. Рисуют, поют, помогают по хозяйству, делают домашние задания.

Сегодня, когда многие сельхозпредприятия закрылись, центром жизни в глубинке стали учебные заведения. Именно в школе собираются деревенские сходы, обсуждаются актуальные проблемы, празднуются памятные даты и организуются выборы.

- Если в поселке есть школа, значит, у него есть будущее, - считают селяне. - Только это и держит сегодня в деревне молодежь. Поэтому без взаимовыручки нам сегодня не обойтись.

Кстати

Этой весной огороды начнут распахивать и в других сельских школах Омской области. Руководители образовательных учреждений надеются, что собственный урожай поможет не только удешевить и витаминизировать питание, но и привьет школьникам любовь к труду на земле.

Врачи говорят о том, что неправильная и скудная пища является одной из причин высокой частоты заболеваний желудочно-кишечного тракта у школьников. Около десяти процентов учеников имеют низкую массу тела или замедленный рост, что говорит о неполноценном питании.

Сегодня омским школьникам не хватает селена, йода, фолиевой кислоты и других полезных витаминов и минералов. Свежие овощи и ягоды из теплиц и парников должны разнообразить рацион в ученических столовых.

Цифра

440 миллионов рублей выделяется из федерального и регионального бюджетов на финансирование бесплатного горячего питания омских школьников первого-четвертого классов на две учебные четверти - с 1 сентября 2020-го до конца календарного года.

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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