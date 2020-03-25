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25.03.2020 07:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Привезли инфекцию

Текст: Антон Духов (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 64(8118)
Все немногочисленные случаи выявления коронавирусной инфекции в регионах Западной Сибири связаны с поездками в страны Европы. Именно оттуда сибиряки привозят вызывающий пневмонию вирус COVID-19, против которого у людей еще не выработался иммунитет. В то же время медики пока не зарегистрировали в Сибири ни одного случая передачи коронавируса.
В аптеках Новосибирска раскупили защитные маски. Фото: Татьяна Кравченко В аптеках Новосибирска раскупили защитные маски. Фото: Татьяна Кравченко
В аптеках Новосибирска раскупили защитные маски. Фото: Татьяна Кравченко

Больше всего заболевших новой инфекцией в Новосибирске - четыре человека. Неудивительно, ведь именно здесь находится крупнейший в Сибири международный аэропорт. Все заболевшие - женщины, все привезли вирус из Европы, причем из разных стран - Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии.

Фото: AP Photo/Paul Sancya
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Двое заболевших жителей Кузбасса вернулись 7 марта из туристической поездки в Италию. Правда, симптомы заболевания проявились у них не сразу.

Томичка отправилась на международную выставку собак в Англию, но ее попутчиками были заводчики из Италии.

Сейчас все, кто контактировал с заболевшими, а также те, кто недавно вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, находятся под наблюдением медиков. В Новосибирске, например, таких около тысячи, а еще столько же уже благополучно отбыли двухнедельный период самоизоляции.

Тем временем

На этом фоне совершенно незаметно проходит сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. Впрочем, здесь новости оптимистичные - число больных идет на убыль. Например, в Новосибирской области за одиннадцатую неделю 2020 года заболели 19 427 человек (неделей раньше было - 20 441).

А в Томской области за неделю ОРВИ и гриппом заболело 8 016 человек, при этом в областном центре превышен эпидемический порог. Но кого сейчас интересует грипп?

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