Все немногочисленные случаи выявления коронавирусной инфекции в регионах Западной Сибири связаны с поездками в страны Европы. Именно оттуда сибиряки привозят вызывающий пневмонию вирус COVID-19, против которого у людей еще не выработался иммунитет. В то же время медики пока не зарегистрировали в Сибири ни одного случая передачи коронавируса.

Больше всего заболевших новой инфекцией в Новосибирске - четыре человека. Неудивительно, ведь именно здесь находится крупнейший в Сибири международный аэропорт. Все заболевшие - женщины, все привезли вирус из Европы, причем из разных стран - Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии.

Двое заболевших жителей Кузбасса вернулись 7 марта из туристической поездки в Италию. Правда, симптомы заболевания проявились у них не сразу.

Томичка отправилась на международную выставку собак в Англию, но ее попутчиками были заводчики из Италии.

Сейчас все, кто контактировал с заболевшими, а также те, кто недавно вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, находятся под наблюдением медиков. В Новосибирске, например, таких около тысячи, а еще столько же уже благополучно отбыли двухнедельный период самоизоляции.

Тем временем

На этом фоне совершенно незаметно проходит сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. Впрочем, здесь новости оптимистичные - число больных идет на убыль. Например, в Новосибирской области за одиннадцатую неделю 2020 года заболели 19 427 человек (неделей раньше было - 20 441).

А в Томской области за неделю ОРВИ и гриппом заболело 8 016 человек, при этом в областном центре превышен эпидемический порог. Но кого сейчас интересует грипп?