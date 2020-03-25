81-летняя Мария Герчис регулярно дежурит на чердаке своего дома в самом центре Барнаула. Квартиру пенсионерки на последнем этаже топит часто, но благодаря ее усилиям вода не проникает на нижние этажи к соседям. Управляющая компания не спешит помогать пожилой женщине в борьбе с протечками, ссылаясь на ветхость крыши.

Мария Герчис: Нам остается только пустить все на самотек, чтобы потолки и стены мокли и у соседей этажом ниже. Фото: Татьяна Кузнецова/РГ

Мария Герчис с мужем живут на седьмом этаже в доме по улице Шевченко, 52а уже 44 года. По словам Марии Власовны, последние семь лет в их квартире потопы случаются регулярно - зимой во время оттепелей, весной при таянии снега, а летом и осенью, когда идут сильные дожди. В такие периоды пожилой женщине приходится дежурить на чердаке. Она собирает воду с помощью газет и ветоши и выносит ее с чердака ведра. Для человека перенесшего уже две операции на сердце это непосильная нагрузка. Причем не только физическая, но и моральная, ведь все эти годы пенсионерка тщетно пытается добиться от управляющей компании ремонта кровли.

- Крыша над нами протекает много лет, и только один раз, в 2011 году, коммунальщики ее чинили, - вспоминает Мария Герчис. - Мы тогда с облегчением вздохнули, сделали хороший ремонт в квартире. Но уже в 2013-м кровля опять протекла. Потолки и стены снова покрылись желтыми разводами, посыпалась штукатурка, отклеились обои.

По словам Марии Власовны, в 2017 году коммунальщики безуспешно пытались замазать дыры гудроном, а потом и вовсе отказались ее латать, поскольку экспертиза признала крышу ветхой и требующей капитального ремонта.

Нынешней зимой из-за частых оттепелей потолок и стены в квартире Герчис не успевают просыхать. На помощь пожилым родителям приехала дочь Татьяна.

- Моим родителям больше восьмидесяти лет, и они не могут постоянно выносить ведра с водой с чердака. Мы подсчитали, что только в январе-феврале они перетаскали более пятисот литров воды,- сетует дочь пенсионеров.

В управляющей компании заявляют, что латанием дыр ситуацию не исправишь - нужен капитальный ремонт крыши. По словам главного инженера управляющей компании "Смарт" Дмитрия Никифорова, эти работы можно провести по программе капитального ремонта многоквартирных домов. При этом жильцам дополнительных средств собирать не надо, ведь взносы в фонд они платят регулярно.

Но на общем собрании большинство собственников жилья проголосовали... против капремонта. Свою позицию жильцы многоэтажки объясняют тем, что опасаются, что после ремонта новая крыша может оказаться не лучше, а хуже прежней. "Сейчас течет только в одном месте - над квартирой Герчис. А после того как снесут старую кровлю, построенную еще в 1958 году с использованием качественных досок из кедра, мы не уверены, что не протечет и в других местах", - сомневаются владельцы квартир.

- Региональный оператор в Алтайском крае Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и управляющая компания предлагают полностью заменить кровлю, - пояснила корреспонденту "РГ" недавно избранный председатель совета дома Инна Латышева. - Это будет стоить почти 21,5 миллиона рублей. А у нас на счете накоплено всего 3,2 миллиона рублей. То есть крышу заменят в долг, и нам придется еще лет пятнадцать за нее рассчитываться. Все это время мы не сможем проводить другие необходимые ремонтные работы. Поэтому 96 процентов собственников жилья проголосовали против.

Собственники настаивают на ремонте действующей крыши. Это будет стоить дешевле, чем полная реконструкция, и не затронет несущих конструкций, которые, по мнению жильцов, "шестьдесят лет простояли и еще столько простоят, не то, что нынешние стройматериалы". Кстати, эксперты, проводившие оценку состояния кровли, также предлагают лишь частично заменить деревянные конструкции - только там, где они начали разрушаться.

Но пока управленцы и жильцы дома ищут консенсус в вопросе ремонта, что делать пенсионерам, у которых уже нет сил выносить льющуюся с чердака воду? "Нам остается только пустить все на самотек, чтобы потолки и стены мокли не только у нас, но и в квартирах под нами. Может, тогда соседи поймут, что эту проблему нужно решать сообща", - сокрушается Мария Власовна.

Юристы советуют семье Герчис обратиться в суд с иском на управляющую компанию. Ведь, согласно постановлению Госстроя от 2003 года N 170, именно управляющая компания должна содержать общее имущество многоквартирного дома и поддерживать его в нормальном состоянии, проводить текущий ремонт, устранять конструктивные неисправности, в том числе и протечки в отдельных местах кровли.

Суды в таких случаях, когда управляющая компания отказывается устранять локальные протечки кровли, как правило, встают на сторону жильцов и обязывают УК не только провести текущий ремонт, но и возместить ущерб, нанесенный протечками, а также компенсировать моральный ущерб и судебные расходы.

Кстати

Согласно определению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 20 ноября 2018 г. N 48-КГ18-22, управляющая компания обязана возместить ущерб от протечки даже в том случае, если кровля требует капитального ремонта, а собственники жилья решение о его проведении так и не приняли.