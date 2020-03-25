Ставропольские газовики рекомендуют воздержаться от визитов в абонентские службы.

ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и АО "Газпром газораспределение Ставрополь" сообщают, что большую часть вопросов, связанных с газификацией, техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования, расчетами за поставку газа можно решить удаленно, без посещения офисов. Во избежание распространения коронавируса, на территориальных участках газовых компаний клиентам рекомендуют пользоваться дистанционными средствами связи.

В специальных разделах на сайтах организаций опубликована вся контактная информация территориальных участков с указанием телефонов и адресов электронной почты.

Кроме того, не выходя из дома, через сервис "Личный кабинет абонента", можно оплатить счета за потребленный газ, посмотреть начисления и передать показания. Интернет-ресурсом можно воспользоваться на официальном сайте ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" или скачать мобильное приложение "Регионгаз" в Google Play и App Store.

С помощью сервиса можно вызвать контролера, узнать информацию о заключенных договорах на поставку газа и техобслуживание газового оборудования, срок их действия, а также оставить обращение. В режиме онлайн с Обществом могут взаимодействовать и промышленные потребители. В "Личном кабинете для бизнеса" можно получить общую информацию о контрагенте, передать показания и вызвать метролога.

- Меры предосторожности, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, соблюдены - сотрудники прошли инструктаж об обязательном выполнении санитарных норм и правил, - говорит генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Сергей Бондаренко. - Все офисы филиалов и дочерних зависимых обществ работают в штатном режиме. И все же мы предлагаем потребителям по возможности решать вопросы дистанционно. Можно обратиться к специалистам по телефону или по электронной почте. Абонентам, еще не подключенным к сервису "Личный кабинет", мы рекомендуем это сделать.

Кстати

Свои вопросы и обращения в компанию клиенты могут также оставить в разделе "Интернет-приемная" на официальных сайтах ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и АО "Газпром газораспределение Ставрополь" (www.regiongaz.ru и www.stavkraygaz.ru).

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