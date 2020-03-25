На Ставрополье в ДТП с маршруткой пострадали 15 человек

В Ставропольском крае столкнулись пассажирская "Газель" и легковушка. В результате аварии госпитализированы в лечебные заведения Кабардино-Балкарии 15 человек, сообщили в среду в краевом управлении МЧС России.

ДТП произошло в Кировском городском округе на 402-м километре федеральной автодороги "Кавказ". Столкнулись пассажирская "Газель", которая осуществляла частную перевозку, и ВАЗ-2115. Как уточняют в ведомстве, пострадали 15 человек. Все они - пассажиры микроавтобуса. Водители обоих транспортных травм не получили.

"Все пострадавшие госпитализированы в больницы поселка Залукокоаже, Нальчика и Баксана", - уточнили в ГУ МЧС по краю.

Как уточнили в управлении ГИБДД, водитель легковушки, 60-летний житель КБР, совершал обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирской "Газелью". От удара маршрутка несколько раз перевернулась.