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Проект: В регионах

Золото в бокале

Фанагорийские шардоне завоевали награды
Текст: Ян Гриневич
Российская газета - Санкт-Петербург № 63(8117)
Классический брют урожая 2017 года российского производства впервые удостоен золотой медали конкурса Chardonnays du Monde ("Шардоне мира"), ежегодно проходящего во французской Бургундии.

Экспертам было предложено оценить 658 образцов вин из винограда "шардоне" из 37 стран мира. Лучшим винам было присуждено 218 медалей, их которых 58 золотых.

В десятку лучших вошли вина из 10 стран. Как отметил генеральный директор компании-производителя Петр Романишин, еще одно из представленных вин, тоже урожая 2017 года, завоевало серебряную медаль, а брют-медалист раскрыл потенциал мастерства российских виноделов и используемых ими классических технологий.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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