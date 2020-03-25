Пассажирам поездов дальнего следования предложат билеты со скидками

Жизнь не стоит на месте, и россияне активно планируют отпуска. Чтобы комфортнее и выгоднее путешествовать по России, АО "Федеральная пассажирская компания" предлагает ряд специальных тарифов. Они позволят оптимизировать время поездки и существенно сэкономить.

Так, до 27 апреля по ряду направлений действует 50-процентная скидка на верхние места в вагонах купе двухэтажных поездов, в том числе в поездах формирования Северо-Западного филиала АО "ФПК". За 1599 рублей можно проехать на поезде N 5/6 "Двухэтажный" из Санкт-Петербурга в Москву. В этом же направлении идет поезд N 25/26 "Смена А.?Бетанкур", здесь билет стоит 1831 рубль.

Проезд на фирменном поезде N 17/18 "Карелия" из Петрозаводска в Москву обойдется в 1499 рублей. А билет на поезд N 35/36 "Северная Пальмира", который связывает Адлер и Петербург, стоит 2999 рублей.

С 1 июня по 31 августа действует специальный тариф для перевозки организованных групп детей, он носит название "Счастливые каникулы". Скидка в 50 процентов предоставляется для групп, в которые входят школьники от 10 до 17 лет. Тариф действует для плацкартных и общих вагонов, а также вагонов с местами для сидения, в скорых и пассажирских поездах дальнего следования. На фирменных поездах тариф тоже действует. В АО "ФПК" подчеркивают, что акция распространяется на всех детей независимо от гражданства, но скидку можно получить только во внутригосударственном сообщении, то есть пункты отправления и назначения должны быть в границах России. И хотя проехать по скидочным билетам можно только с начала лета, продажи открыты уже сейчас.

Кроме того, до конца марта на всех поездах формирования АО "ФПК" введена скидка в 30 процентов на проезд на верхних местах плацкартных вагонов.

На 35 процентов дешевле стандартной цены можно проехать на поезде N 159/160, который связывает Москву и Петрозаводск. Акция стартовала в декабре и касается всех вагонов, кроме беспересадочной группы до Рускеалы.

По ряду направлений скидки достигают 50 процентов

Подробная информация размещена на официальном сайте ОАО "РЖД", также на данном сайте пассажиры могут узнать о наличии мест и осуществить покупку билетов.

Это не единственный сюрприз, который жителям Карелии приготовили в АО "ФПК". Так, с 1 июня поезд N 17/18 "Карелия", курсирующий между Петрозаводском и Москвой, будет идти на час меньше. Сейчас состав преодолевает расстояние в 920 километров почти за 12 часов, а с июня будет тратить на тот же путь менее 11 часов. Из Петрозаводска поезд будет отправляться в 22.00 и прибывать в столицу в 8.50. А из Москвы поезд будет уходить в 21.05, время прибытия в пункт назначения - 7.50.

Между Санкт-Петербургом и Петрозаводском с начала марта стали курсировать обновленные "Ласточки". Поезда серии ЭС1 П в обновленном исполнении производства ООО "Уральские локомотивы" пришли на смену предыдущему подвижному составу, который выпускался в городе Крефельд (Германия) на заводе Siemens. Немецкие поезда эксплуатировались на этом участке с 2014 года.

Для пассажиров главная новация в том, что в отечественной версии "Ласточки" откидными столиками оборудованы все сиденья в салоне, а не шесть мест в центральной части вагона, как это было в составах предыдущего поколения. Также в них гораздо большее количество санитарных комнат. Если в прежнем составе они располагались только в начале и в конце поезда, то здесь есть и в середине. Причем в первом вагоне предусмотрен санузел для маломобильных пассажиров. Эта туалетная комната отличается от стандартной - большим размером, оснащена крепежами для инвалидных колясок и кнопкой вызова персонала, отмечают в АО "ФПК".

- Ввод в эксплуатацию поездов "Ласточка" является символом железнодорожного обновления в масштабах всей страны, - говорит начальник Северо-Западного филиала АО "ФПК" Михаил Поярков. - И то, что наш филиал будет работать на новом отечественном подвижном составе, для нас не только большая честь, но и серьезная ответственность. С учетом шестилетнего опыта работы на "Ласточках" предыдущего поколения на участке Санкт-Петербург - Петрозаводск, могу сказать, что филиал с поставленными задачами справится, пассажиры будут довольны современным уровнем комфорта.

Начальник Северо-Западного филиала АО "ФПК" отметил, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой наблюдается определенное снижение пассажиропотока. Но тем не менее процесс перевозок пассажиров не останавливается. Поезда не пустуют.

- Несмотря на текущие вызовы, наша компания постоянно работает над улучшением качества предоставления услуг пассажирам в поездах и поиском новых привлекательных предложений для своих клиентов, - подчеркнул Михаил Поярков.

На правах рекламы