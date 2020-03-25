В Вологодской области 10-летний мальчик утонул, провалившись под лед

Следственный отдел по Череповцу СК Вологодской области возбудил уголовное дело по факту гибели десятилетнего мальчика. Он утонул в реке Ягорбе. Дело возбудили по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло 24 марта. Компания сверстников гуляла возле реки Ягорба у причалов. Десятилетний мальчик вышел на лед и провалился в воду. Дети пытались ему помочь, но не смогли. Ребенок утонул. Его тело достали спасатели.

Как выяснилось, мальчик из многодетной семьи. Он жил вместе с матерью, у которой еще четверо несовершеннолетних детей.

Следователи опрашивают свидетелей, устанавливают причины ЧП. Кстати, это уже второй ребенок, утонувший нынешней весной. В Вологде до сих пор ищут тело утонувшего семилетнего мальчика.