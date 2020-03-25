В Ленобласти решили штрафовать за курение в парках

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области в третьем чтении приняли законопроект, расширяющий перечень зон, запрещенных для курения.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе регионального парламента, теперь для любителей табака будут закрыты в том числе парки и скверы.

В новый перечень входят также пятиметровая зона вокруг остановок общественного транспорта, а также территории ближе пяти метров от входа в помещения органов государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, запрещается курить у входа в те места, где предоставляют бытовые услуги, услуги торговли и питания, то есть магазинов, ресторанов и кафе, салонов красоты.

- Федеральным законом об охране здоровья граждан запрещается курение табака за исключением специально выделенных мест в установленных случаях, - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. - Из-за этого курящие граждане используют места, наиболее приближенные к запрещенным. Однако для некурящих граждан фактически отсутствует разница, происходит курение в запрещенном месте или на входе в него.

От избирателей также поступают запросы ограничить курение в местах массового скопления людей, к которым относятся парки и скверы, указали депутаты. Нарушителей этих требований законодатели предлагают наказывать по аналогии со статьей 6.24 КоАП РФ "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах", которая предусматривает штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей.