В Петербурге раскрыто дело об изнасиловании 14-летней давности

Следственными органами Санкт-Петербурга задержан мужчина, совершивший в 2006 году разбой и изнасилование. Как сообщили в региональном ГСУ СК РФ, он был неоднократно судим и уличен в совершении данного преступления благодаря федеральной базе данных геномной информации лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

- По версии следствия, подозреваемый совместно с соучастником 11 сентября 2006 года около одного из домов по набережной Обводного канала напали на женщину 1978 года рождения, - рассказали в управлении, - угрожая ножом, похитили денежные средства и мобильный телефон, изнасиловали, а также совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

Второй участник этого преступления умер в 2016 году, установили следователи. В отношении 40-летнего насильника расследование уголовного дела, возбужденного еще в 2006 году, продолжается. Ему может быть предъявлено обвинение сразу по трем статьям УК РФ: изнасилование, насильственные действия сексуального характера, разбой. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.