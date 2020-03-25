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25.03.2020 11:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге начала цвести сакура

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербург на Литейном проспекте в Саду дружбы со дня на день распустится японская сакура. Пользователи соцсетей выложили в подтверждение этому фотографии уже окрашенных бутонов.

Фото: Александр Поляков/РИА Новости
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- Еще несколько дней, и первое дерево будет радовать горожан и гостей дивными цветами, - пишут очевидцы.

В связи с аномально ранней весной также начали размещать фотографии цветов.

Так, в Невском лесопарке цветет мать-и-мачеха. В Лужском районе Ленинградской области уже зацвели крокусы, а неизвестный пользователь выложил фото цветущего волчьего лыка. В комментариях отметили, что в Тосненском районе оно цветет уже с середины января.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область

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