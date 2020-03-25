В Петербурге начала цвести сакура

В Петербург на Литейном проспекте в Саду дружбы со дня на день распустится японская сакура. Пользователи соцсетей выложили в подтверждение этому фотографии уже окрашенных бутонов.

- Еще несколько дней, и первое дерево будет радовать горожан и гостей дивными цветами, - пишут очевидцы.

В связи с аномально ранней весной также начали размещать фотографии цветов.

Так, в Невском лесопарке цветет мать-и-мачеха. В Лужском районе Ленинградской области уже зацвели крокусы, а неизвестный пользователь выложил фото цветущего волчьего лыка. В комментариях отметили, что в Тосненском районе оно цветет уже с середины января.