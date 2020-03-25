На Кубани во время учебного полета разбился военный Л-39. Крушение произошло в районе станицы Дмитриевской, рядом с кубанским городом Тихорецком. Об этом "РГ" сообщили источники в силовых структурах региона.

На данный момент неизвестно, погиб ли летчик, управлявший воздушной машиной, или ему удалось катапультироваться. Также выясняются обстоятельства катастрофы. По неподтвержденной информации самолет принадлежит Тихорецкому филиалу Краснодарского Высшего Военного Авиационного училища летчиков им. А. К. Серова.

Л-39 является учебно-тренировочным самолетом и часто используется для подготовки и обучения пилотов.