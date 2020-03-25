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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани во время учебного полета разбился военный Л-39

Текст: Юрий Гень
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

На Кубани во время учебного полета разбился военный Л-39. Крушение произошло в районе станицы Дмитриевской, рядом с кубанским городом Тихорецком. Об этом "РГ" сообщили источники в силовых структурах региона.

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На данный момент неизвестно, погиб ли летчик, управлявший воздушной машиной, или ему удалось катапультироваться. Также выясняются  обстоятельства катастрофы. По неподтвержденной информации самолет принадлежит Тихорецкому филиалу Краснодарского Высшего Военного Авиационного училища летчиков им. А. К. Серова.

Л-39 является учебно-тренировочным самолетом и часто используется для подготовки и обучения пилотов.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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