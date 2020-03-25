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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Речной дозор

В Астрахани создали водную полицию
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 65(8119)
В патрульно-постовой службе астраханской полиции появился водный отряд. На катере, оборудованном всем необходимым для несения службы, в том числе GPS-навигатором, проблесковыми "маячками", звуковой сигнализацией и средствами спасения на воде, инспектора ежедневно патрулируют городскую акваторию.
Отряд будет работать всю навигацию до поздней осени, пока не встанет лед. Фото: Пресс-служба УМВД России по Астраханской области Отряд будет работать всю навигацию до поздней осени, пока не встанет лед. Фото: Пресс-служба УМВД России по Астраханской области
Отряд будет работать всю навигацию до поздней осени, пока не встанет лед. Фото: Пресс-служба УМВД России по Астраханской области

Для работы в речном дозоре подготовлено 12 сотрудников городского УМВД, все они прошли обучение по управлению катером и оказанию первой помощи на воде. В смене - по трое полицейских, они ежедневно выезжают на городские острова и набережные, выявляя факты браконьерства. В задачи отряда также входит предотвращение несчастных случаев на воде и купания в неположенных местах.

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Между тем регулярного патрулирования на воде, особенно в городской акватории, никогда не было. По словам представителя пресс-службы, региону с таким большим количеством водоемов, наличием фактов браконьерства и продолжительностью купального сезона, "сам Бог велел иметь такой отряд". Астрахань расположена на 11 островах и буквально пронизана рукавами и протоками волжского русла: Болда, Кутум, Царев, Кизань и другие. В первый же выезд водные инспектора обнаружили в главном городском рукаве Волги - реке Кривая Болда, 75-метровую сеть с браконьерским уловом: судак, чехонь, тарань, окунь, сом и раки, а также задержали нарушителя - 50-летнего местного жителя, в его отношении уже возбуждено уголовное дело.

К лету астраханская полиция ожидает получить второй катер для речного дозора, поэтому и число патрулей увеличится. "Отряд будет работать всю навигацию до поздней осени, пока не встанет лед", - отметили в УВД.

В 2019 году правоохранители выявили в Астраханской области 603 преступления в сфере охраны рыбных запасов, причем почти на 20 процентов увеличились случаи браконьерства рыб из Красной книги. У нарушителей изъяли 2,6 тонны осетровых и 78 кг черной икры.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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